¿Cuál es el favorito? Es la pregunta de la semana previa; en el derbi siempre hay un favorito

El derbi de la mentira

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Restan menos de 48 horas y la ciudad calienta motores. Entre jueves y viernes, como en Feria o en Semana Santa, una de las semanas más bonitas que vivir en la capital de Andalucía está cerca de su punto álgido. Desde el lunes se vive, se siente, se mastica, se huele. El derbi está llegando, como llega siempre y como todos esperaban para que acabe de la manera más inesperada posible. Como siempre. Nunca un derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié es igual a otro, por más que se puedan repetir resultados o goleadores.

La dualidad está en el tuétano de la sevillanía. La Macarena o Triana, cuál de las dos Esperanzas y el Gran Poder en medio vertebrándolo todo, Morante o Aguado, o Curro y Camino. Del río para acá o puente y aparte. Pa Cádiz o pa Huelva. Nada la define mejor que la rivalidad entre el Sevilla y el Betis. No se pueden ver, pero no tendrían razón el uno sin el otro. ¿De qué sirve ganar un derbi si no se puede comentar a la mañana siguiente con tu vecino del otro lado?

¿Cuál es el favorito? Es la pregunta de la semana previa. En el derbi siempre hay un favorito. Pues bien, el favorito de uno será Isco, el de otro Fofana. Uno recordará como su jugador favorito en los derbis a José Antonio Reyes, el otro se quedará con Joaquín. Los favoritos de uno serán los 41.000 de rojo, el de otro, los 600 de verde. Muchos apostarán todo al favorito por el legendario Pellegrini, y los restantes al neófito Luis García Plaza. ¿El portero internacional por Grecia o el que ha llamado a las puertas de la campeona del mundo? ¿El 5-1 como derbi favorito en Nervión? ¿O mejor el 3-5? ¿Es más bonito el camino de Heliópolis a Nervión o el de Nervión a Heliópolis?

Las vísperas como entiende Sevilla

La camiseta favorita de cada niño sevillano aguarda ya en la cómoda para colocársela en el último día de cole antes del derbi y enseñarle al compañerito, por si le quedaba alguna duda, cuál es el equipo de sus amores. Y si hace falta ponérsela manchada el sábado por la mañana, por esta vez sus mamás le concederán esa licencia con la sonrisa orgullosa de los papás que les pasean de la mano, con el gusanillo en el estómago pensando en lo que pasará horas más tarde cuando el balón empiece a rodar. Con ese sentido tan adulto de la responsabilidad que desafía hasta la sensatez cuando solo se trata de fútbol. Nada más, y nada menos, que fútbol. ¡Cómo entiende Sevilla las vísperas!

La camiseta favorita de cada niño sevillano aguarda ya en la cómoda para colocársela en el último día de cole antes del derbi y enseñarle al compañerito, por si le quedaba alguna duda, cuál es el equipo de sus amores

Pero hay algo en lo que todos estos y casi todos los que me lean coincidirán conmigo. Mi derbi favorito, sin duda, es el sevillano. Y no hace falta ser sevillista o bético para pensar lo mismo. Sevilla al desnudo, al descubierto, con una parte blanca y la otra, a gusto del corazón de cada cual. Sevilla-Betis. Betis-Sevilla. La vida, en 90 minutos.