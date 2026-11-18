"Devuélvanle a los aficionados lo que siempre debió ser suyo. Salgan de su burbuja. Que el derbi de la mentira vuelva a ser El Gran Derbi"

El contundente mensaje de Biris Norte para pedir más entradas en los derbis: "Como una granja sin cerdos"

Compartir







Nos estamos cargando el derbi. O mejor dicho, se lo están cargando. Porque de lo que hoy presumimos es en el fondo una gran utopía. Un espejismo. Una mentira. Los vestigios de lo que un día fue un partido referencial en el país. No, este no puede ser el mejor derbi del mundo. No puede serlo un partido que cada vez se aleja más de su sentido original. Un tesoro intangible manoseado hasta decir basta, por personas que ni siquiera saben qué significa realmente el Sevilla o el Betis. Por miedos, por egos, por recelos. Como el centro, como los bares o comercios del casco antiguo. Un producto enfocado al turista o al extranjero. Un producto dirigido a los del taco y no a aquellos que te permiten sobrevivir en el día a día. Olvidándose de esos que no te soltaron la mano cuando tu sino prometía ser el infierno. Y en esta ocasión los últimos culpables son los aficionados.

No son ellos quienes deciden no realizar un entrenamiento a puerta abierta. No son ellos los que tienen la capacidad de negociar un recibimiento digno. Claro que siempre estará la excusa de pasarle la responsabilidad a la Subdelegación del Gobierno. Porque en estos tiempos la autocrítica es un miedo que nadie afronta. Tampoco son ellos -los aficionados- los que limitan cada vez más un cupo de entradas propio de partidos de la tercera o cuarta categoría de nuestro fútbol. Y todo ello sin entrar en lo absurdo de un reparto en el que cada vez tienen más peso esos neoaficionados. ¿Para qué premiar al que nunca falló?

Porque no, ninguno de los dos tiene narices de pensar en el aficionado de a pie. Ni Sevilla FC ni Real Betis. Ninguno tiene la valentía de dar el paso y ceder más entradas por miedo a recibir un repaso en su grada. Pongan las excusas que quieran. Utilicen la terminología que más conveniente consideren, pero no hay palabros para justificar este sinsentido. Ya no hay veneno. No hay picardía. No hay odio (bien entendido). Ni siquiera hay vestuarios empapelados. No hay quien aporree las puertas en las horas previas al partido. Por perder, hemos perdido hasta esos mensajes cruzados durante la semana. Dejen de lado los buenismos. Al eterno rival se le pisa y si se puede, se le hunde. No nos queda ni la guasa, ni la gracia. Desde la capital se empeñaron en hacernos creer que este era un derbi de delincuentes. Un partido de indeseables, de enemigos del sistema. Pusieron el foco en algo que no existía. Y tanto insistieron que han logrado que alguno hasta lo crea.

Por eso el gran derbi es el derbi de la mentira. El derbi de la piel fina. Antes, si perdías, agachabas la cabeza y esperabas al partido de vuelta. Con la revancha entre ceja y ceja. Con el cuchillo entre los dientes. Ahora, si algo no te gusta, hay quien hasta organiza excursiones a los juzgados. Por eso es el derbi de la mentira. El de las denuncias absurdas o las pataletas propias de alguien que no sabe perder. Hasta hemos perdido el digno arte del insulto. Esa grosería sevillana, con picaresca y picardía, pero sabiendo siempre que enfrente está tu hermano, tu pareja, tu padre o tu mejor amigo. No puedo terminar este escrito sin darle las gracias a esa maravillosa, ejemplar, digna, justa y loable entidad llamada Comisión Antiviolencia.

Al menos, hay algo irreductible entre nosotros. Que siempre, siempre, siempre nos quedará la Esperanza. Especialmente en nuestra ciudad. Estamos a tiempo. Están a tiempo. Que los dirigentes se remanguen y luchen por el bien común de los aficionados. Conviertan esa gran mentira en una realidad de vuelta. El derbi de los corteos interminables. El de los besos irónicos a los balcones. El de los nervios y la adrenalina cada vez que se pisa zona hostil ¿O acaso no sería bonito ver a 3000 béticos en el Sánchez-Pizjuán? ¿Y una marea de 3000 almas rojiblancas en La Cartuja? Devuélvanle a los aficionados lo que siempre debió ser suyo. Sevillistas, béticos, únanse. Lleguen hasta donde haga falta. Recuperen los entrenamientos a puerta abierta. Fomenten los tifos, los mosaicos y los recibimientos. Salgan de su burbuja. Que el derbi de la mentira vuelva a ser El Gran Derbi.