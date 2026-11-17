Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 18:15h.

La conocida peña sevillista rescata un 'lema' de 2003 para insistir con su petición

Los béticos reciben a los Biris con cánticos de "a segunda" y los ultras del Sevilla responden

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Se acerca, poco a poco, el derbi sevillano en el Sánchez-Pizjuán y, como en cada temporada, los mensajes en redes sociales empiezan a cruzarse. Biris Norte, principal grupo de animación en Nervión, no ha fallado a su cita y ha publicado un contundente tuit bajo el lema #DerechosParaLaAfición reclamando más entradas para este tipo de citas... rescatando una de sus frases más recordadas de hace más de dos décadas.

"Pedimos #DerechosParaLaAfición y por eso nos gustaría que los derbis contaran con muchas más entradas visitantes, tanto para nosotros como para los otros", comienza escribiendo el grupo en su tuit, que viene acompañado de una imagen de 2003, antes de mandar un contundente mensaje a sus rivales: "Ya lo dijimos en 2003 y lo seguimos manteniendo: un derbi sin béticos es como una granja sin cerdos".

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No es la primera vez que Biris Norte solicita más entradas para los aficionados del Betis en el Sánchez-Pizjuán, ya que los principales interesados en ello, entendiendo que la situación se llevaría de igual manera en La Cartuja -o en el Benito Villamarín-, son los propios seguidores blanquirrojos, pero no por ello deja de resultar llamativo el dardo a sus rivales.

Cabe recordar que el Betis anunció la pasada semana que "el club dispone de 602 localidades de grada visitante, de las cuales 482 irán destinadas a socios abonados y las 120 localidades restantes se destinarán a las Peñas del Real Betis Balompié. Será requisito indispensable para optar a dichas entradas haber cumplido la mayoría de edad", número más o menos semejante al repartido en los últimos años.

El aficionado del Betis que haya sido premiado con una entrada para el Sánchez-Pizjuán deberá pagar 30 euros, un precio aceptable teniendo en cuenta las locuras que se solicitan a día de hoy por un ticket para cualquier encuentro de LALIGA.