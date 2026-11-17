Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 17:57h.

Luis García Plaza continúa con algunas dudas alrededor de su titularidad ante el Betis

El Sánchez-Pizjuán pone en el escaparate a Rubén Vargas

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Rubén Vargas, tras perderse la cita de Suiza ante Escocia por unas molestias físicas leves, descansará este martes en Sevilla y se probará este miércoles con sus compañeros en el Sánchez-Pizjuán. El extremo, que sintió unos pequeños problemas, ha priorizado cuidarse al máximo para llegar en condiciones al derbi tras lo vivido ante el Deportivo Alavés.

Tras una concentración de lo más extraña -llegó tarde por una gastroenteritis y se marchó antes por unas molestias-, Rubén Vargas -a menos que ocurra algo muy extraño- será una de las caras nuevas este miércoles en el Sánchez-Pizjuán, escenario en el que Luis García Plaza le probará y comprobará que está apto para jugar ante el Betis.

Luis García Plaza aún confía en Rubén Vargas

En el Sevilla esperan que este parón, por extraño que haya sido, haya servido para limpiar la mente del extremo suizo y es que Luis García Plaza confía aún en la recuperación de un futbolista que, por talento, debe ser imprescindible para su equipo.

La hoja de ruta de esta semana pasa por una primera toma de contacto este miércoles y, si todo va bien, que se sume a la dinámica colectiva. El Sevilla se ejercitará, después de lo de mañana, jueves y viernes, día en el que García Plaza atenderá a los medios y espera anunciar que todos están disponibles a excepción de los conocidos lesionados.

¿Debe ser titular Rubén Vargas ante el Betis?

Su estado físico, eso sí, no será el único condicionante que marcará si Rubén Vargas arranca como titular, o no, ante el Betis. Sus minutos ante el Alavés estuvieron lejísimos del nivel que se le presupone y así se lo hizo saber un Sánchez-Pizjuán que no piensa perdonar error alguno ante su máximo rival.

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García Plaza y su equipo deberán estudiar dicha situación para elegir al suizo o, por el contrario, apostar por Chidera Ejuke -no hay muchas más opciones- para una banda en la que, como béticos, estarán tanto Fran García como Abde, dos de los jugadores más en forma en el plantel de Manuel Pellegrini.

La decisión no parece sencilla, pero gran parte de las opciones del Sevilla ante el Betis pasan por dicha posición, que podría resultar clave no sólo en términos ofensivos, sino también en el aspecto defensivo, donde Juan Iglesias necesitará ayuda en más de una ocasión.