Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 13:18h.

Buen ambiente en el inicio del entrenamiento sevillista

Fofana cambia el chip y se enfoca en el derbi

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El Sevilla FC prepara con ahínco el derbi del próximo sábado ante el Real Betis Balompié y lo hace de la mejor manera, con buen ambiente. Este lunes, las cámaras de los medios presentes en el entrenamiento vespertino con el que comenzaba la semana captaron el aplauso que los jugadores dieron a Luis García Plaza a su llegada a la charla con la que comenzaba la sesión, al entender que lo hacía tarde.

Pues ha traído cola, y este martes, entre bromas, el entrenador ha saltado al campo justificándose ante los medios de comunicación presentes, entre ellos ElDesmarque. “Llegué en punto. ¡En punto! La culpa es de estos cabr… ¡Aclarad, eh!”, comentaba García Plaza entre risas.

Después, hubo jugadores que se retrasaron a su llegada a la charla como Agoumé, Ejuke y Fofana, y, claro, el entrenador ajustó sus cuentas. “¡Estos sí que llegan tarde!”, dijo mientras se escuchaba algún aplauso aislado.