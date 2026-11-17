Basilio García Sevilla, 17 NOV 2026 - 11:57h.

El galo ha seguido un plan específico durante los últimos días

A Luis García Plaza le salen las cuentas con los minutos de los internacionales de cara al derbi

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Buenas noticias para el Sevilla FC en el entrenamiento de este martes. Youssouf Fofana, sin duda una de las grandes estrellas del equipo, si no la que más, ha regresado a los entrenamientos con el grupo tras seguir en los últimos días un plan específico de trabajo.

Al galo se le acabó la gasolina al final del segundo tramo de competición. Tras un verano casi sin pretemporada, se tuvo que poner las pilas para ayudar al equipo desde el primer día, su rendimiento ha sido más que notable, pero ante el Getafe y el Deportivo Alavés se le notó incómodo. Unos problemas musculares obligaron a cambiarle en el Coliseum, y ya en el último partido en el Sánchez-Pizjuán estuvo fallón y visiblemente cansado a partir de la hora de partido.

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Ante este panorama, el cuerpo técnico de Luis García Plaza diseñó para él un plan específico por el que se mantuvo toda la semana pasada trabajando en solitario en el gimnasio. Le acompañaba al margen del grupo un Isaac Romero que se reincorporó el lunes, y este martes le ha tocado a Fofana. Su presencia ha sido la gran novedad en un entrenamiento que se ha celebrado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y en la que ya se espera a los internacionales.

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Regreso de los internacionales

Este miércoles, el Sevilla entrenará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y para esta sesión se espera que estén ya los primeros internacionales que han acabado su participación con sus selecciones, más allá del caso de Stassin, que estuvo ya el lunes tras pactar su regreso anticipado con Bélgica sub 21.

Rubén Vargas -cuyas molestias no deben ser impedimento para jugar el derbi-, Sangante, Robbie Ure y Odysseas Vlachodimos deben estar ya el miércoles. Solo faltarían Kochorashvili y Suazo, que juegan en las próximas horas con Georgia y Chile, respectivamente. El sudamericano será el que tarde más en regresar y el jugador del que está más pendiente Luis García Plaza.