Pepe Jiménez Sevilla, 02 NOV 2026 - 12:46h.

Luis García podría modificar nuevamente su sistema ante el Deportivo Alavés

El Sevilla vuelve a las andadas: García Plaza y un problema que no consigue solucionar

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Doble noticia para Luis García Plaza tras la derrota ante el Getafe. El técnico del Sevilla volvió al trabajo este lunes tras el tropezón en El Coliseum y lo hizo con algunas novedades respecto al estado físico de Isaac Romero y Youssuf Fofana, ambos retirados esta última jornada por diferentes problemas físicos.

Tal y como explicó el técnico tras la cita, tanto Isaac Romero, al que se le pudo ver molesto tocándose el lado interno de la rodilla, como Youssuf Fofana fueron sustituidos este pasado domingo debido a diferentes problemas físicos que, tras el paso de las horas, ya tienen un primer pronóstico.

Isaac Romero, con una contusión

El que peor ha salido parado de la cita ante el Getafe ha sido Isaac Romero. El atacante del Sevilla sufrió un importante golpe ante el Getafe en la rodilla y sufre una contusión, por lo que deberá trabajar de manera específica en los próximos días intentando, aunque sea con leves molestias, estar ante el Deportivo Alavés.

Tras anotar ante Osasuna, Isaac Romero repitió titularidad ante el Getafe, pero apenas pudo durar sobre el césped 26', teniendo que marcharse sustituido para dar entrada a Manu Bueno, jugador que acabaría posteriormente expulsado.

Fofana, la noticia positiva de la jornada

Mejores son las noticias con Fofana. El mediocampista arrastró durante toda la cita un problema en la cintura que le evitó mostrar su mejor versión, pero el paso de las horas ha permitido comprobar que no existe lesión alguna y que, en teoría, deberá estar sin problemas ante el Alavés.

A pesar de ello, no sería extraño ver como Fofana se ausenta de alguna de las sesiones previstas durante la semana para gestionar su físico, pero, en principio, será de la partida este viernes en el Sánchez-Pizjuán, dándole una gran noticia a Luis García Plaza antes de la cita.