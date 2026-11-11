Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 13:08h.

José Ignacio Navarro no contempla que pueda marcharse antes de finalizar su contrato de cesión

La intrahistoria de los seis capitanes del Sevilla FC: dos los eligió el vestuario

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Youssouf Fofana no se moverá del Sevilla FC, o al menos ese es el propósito de la dirección deportiva del club, que no contempla salida ni ningún tipo de corte en el contrato del centrocampista antes del próximo mes de junio. El rendimiento del francés ha levantado ciertos cantos de sirena ante el interés de grandes equipos y la posibilidad de que alguno de ellos -se le ha vinculado con el Manchester United- solicite su fichaje en el mercado de invierno. Una opción que disipó inmediatamente el director deportivo, José Ignacio Navarro, quien no contempla en ningún caso que se pueda romper su cesión.

José Ignacio Navarro atendía este martes a los compañeros de Canal Sur Radio y reconoció el mal momento del futbolista en estos dos últimos compromisos, aunque la responsabilidad de esos malos resultados es coral: "Youssouf no ha estado bien en estos últimos partidos. No ha estado bien él, pero tampoco ningún jugador del equipo. De los últimos seis puntos solo hemos conseguido uno, no hemos estado bien".

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También fue cuestionado sobre las opciones de una posible salida en invierno, en caso de que algún club lo solicite, pero José Ignacio Navarro quiso ser tajante al respecto. Están seguros de que Fofana terminará la temporada como sevillista: "El contrato es hasta el 30 de junio y a día de hoy no contempla ningún corte de la cesión y estamos seguros de que terminará la temporada con el Sevilla".

Este run run alrededor del centrocampista recuerda en cierta medida a los capítulos que vivieron tanto Soumaré como Batista Mendy en Nervión, los dos últimos mediocampistas que jugaron cedidos con el Sevilla. Sus arranques fueron magníficos y durante los primeros meses los cantos de sirena se multiplicaron llegando desde Inglaterra o Italia, aunque el paso de las jornadas y el bajo rendimiento del Sevilla en global fue apagando ciertos rumores y ambos jugadores vivieron meses duros no solo en España, sino lejos de la capital hispalense, donde tampoco encontraron destinos esperados ni ofertas atractivas para seguir con sus respectivas carreras... aunque en este caso apunta a ser distinto.

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En lo referente al próximo mercado de enero, José Ignacio Navarro reconoció que la situación sigue igual que en verano. Para que pueda llegar alguien antes deberán producirse salidas: "El límite, al igual que pasaba en verano, hay que gestionarlo en base a las salidas que se vayan dando en la plantilla. Ya dijimos que todo el límite iba a estar en el campo, así ha sido al 99%, y con eso nos quedamos".