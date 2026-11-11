Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 11:42h.

El club considera que son todavía jóvenes y que "hay que reforzar la adaptación"

El Sevilla espera una respuesta de los agentes de Castrín: "Creemos que nuestra oferta es válida"

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Contra el Alavés el Sevilla FC se quedó por primera vez sin marcar esta temporada. Un hecho puntual pero que deja en evidencia el pobre rendimiento que están ofreciendo sus delanteros, centrando especialmente el foco en Robbie Ure y Lucas Stassin. El nivel de ambos fue una de las preguntas más recurrentes de la rueda de prensa posterior al partido, de ahí que incluso empiece a debatirse la posibilidad de firmar un nuevo ariete en el mercado de invierno. Sea como fuere, los números están ahí. Tanto el escocés como el belga suman un gol cada uno, números muy por debajo de las expectativas. Un escenario, eso sí, que no inquieta del todo al club, al menos de puertas hacia afuera. Así lo respaldaba José Ignacio Navarro, quien pide paciencia para ambos.

"Una cosas son los goles y otra es el comportamiento ofensivo del equipo, y estamos contentos con eso, incluidos los delanteros. Isaac está marcando y a Lucas Stassin y Robbie Ure hay que darles ese punto de paciencia porque son los dos jugadores muy jóvenes y vienen de fuera. Lucas todavía es sub-21 y Robbie viene de Suecia, siendo convocado por primera vez por Escocia recientemente. Hay que reforzar su adaptación", argumentaba el director deportivo en los medios oficiales del club, justo después de una nueva edición de los Premios Blázquez y Ruesga Bono.

"Stassin viene de la segunda francesa, ha sido convocado con la selección sub21 de Bélgica en las dos últimas ventanas, y Robbie viene en periodo de adaptación. Nosotros más que de nombres hablamos de comportamiento ofensivo y somos el sexto equipo más goleador de LALIGA, que viene a la par con la posición que tenemos. No hay que dramatizar nada y sí trabajar para mejorar esos números. Son chicos jóvenes, pero son profesionales. Hay que exigirles y sobre todo acompañarles. Ese es el camino que tenemos que seguir", comentaba en los micrófonos de COPE Sevilla.

José Ignacio Navarro quiso centrar el foco en la importancia del grupo y el bloque por encima de todo, con resultados, de momento, por encima de lo vaticinado antes del inicio de campeonato: "Llevamos casi un tercio y nos encontramos dentro del objetivo marcado, que era el de competir en todos los partidos, tanto en casa como fuera, sin que se escapen muchos puntos. Tenemos esa imagen de equipo conseguida, pero la evaluación será al final de la temporada. Ahora hay que mantener este ritmo de puntos e imagen de equipo mostrada, con suerte de evitar lesiones y trabajando para seguir en esta línea para conseguir los objetivos".