Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 14:10h.

El entrenador lo prefiere algo más retrasado y reconoce que estos dos partidos "no ha estado bien", aunque confía plenamente en él

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Youssouf Fofana ha perdido algo de brillo en los últimos partidos. El francés está siendo, de largo, el mejor futbolista del Sevilla FC en este inicio de temporada y su irrupción en el vestuario ha hecho mejor a todo el que le rodea, destapándose como un gran mediocentro posicional pero sobre todo con una sorprendente capacidad para ser decisivo en campo contrario. Un fichaje sin el cual no se entendería el paso al frente de su equipo, aunque en los dos últimos compromisos su rendimiento ha decrecido algo más de lo esperado.

El galo lo ha jugado prácticamente todo desde su llegada y contra Osasuna firmó la mejor actuación del curso, con dos asistencias clave. Sin embargo, tanto en Getafe como este viernes frente al Alavés se le notó algo más espeso de ideas, lejos del nivel ofrecido en las semanas anteriores. Un hándicap que no preocupa a Luis García Plaza, con confianza plena en su futbolista.

Sea como fuere, desde este viernes sí que se ha levantado cierto debate en el seno del sevillismo sobre cuál es la posición donde mejor rinde el francés, que ha jugado tanto en el doble pivote como con algo más de libertad de movimientos lindando con la zona de la mediapunta. Una disyuntiva que llevó a valorar el propio Luis García Plaza, quien admitió haber dialogado con Youssouf Fofana para saber en qué posición se encuentra más cómodo. En principio, y a tenor de lo comentado en sala de prensa, el entrenador lo prefiere partiendo desde la base de la jugada, aunque sin descartar que pueda alternar la posición según los escenarios.

"No, es que puede jugar en los dos sitios. Yo lo hablé con él y puede jugar. Nosotros jugamos con un mediocentro de posición, que puede ser Agoumé o quien sea. Juega un jugador mucho más adelantado, que en este caso es Youssouf Fofana o puede ser Giorgi Kochorashvili. Y después juega un número 10. Entonces, el que juega de segundo delantero no jugamos con dos puntas, juega con uno y uno siempre. Entonces, yo creo que el otro día, por ejemplo, a mí me gustó mucho en el mediocentro. Y cuando le pusimos por delante estuvo bastante flojo. Fue mi sensación en Getafe", argumentaba Luis García Plaza, quien espera ver de nuevo pronto al mejor Fofana.

"Puede jugar arriba también. Sí, el otro día lo puse a los 20 minutos, cuando salió Isaac jugó de segundo punta. O sea que puede jugar en los dos sitios y ya está. Pero es verdad, lleva razón. Hoy no ha estado tan bien. Y el otro día tampoco. Ya, cuando te acostumbras a un jugador que está al nivel que estaba él, cuando no está tan bien... Pero confiamos en él y vamos, va a recuperar. No ha estado hoy tan brillante, quiero decir. Pero ha estado bien. Ha estado bien."