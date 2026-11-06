Pepe Jiménez Sevilla, 06 NOV 2026 - 23:39h.

El técnico del Alavés saludó a muchos de los presentes en sala de prensa

Uno por uno del Sevilla FC ante el Deportivo Alavés: sopapo de realidad

Compartir







Quique Sánchez Flores, técnico del Alavés, atendió a los medios de comunicación tras el empate de este viernes ante el Sevilla y, más allá del encuentro, el entrenador fue cuestionado por su análisis, en la distancia, sobre la situación blanquirroja. El que fuese míster sevillista lo tiene claro: "No tienen esa presión insana".

Sin querer valorar ni menospreciar el trabajo de Luis García Plaza, Quique Sánchez Flores aseguró que, en su opinión, "hacer conciencia de las realidades es importante y cuando lo hace, desde ese asentamiento las cosas pueden salir con otra predisposición".

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del emotivo homenaje a Jesús de Miguel en el Sánchez-Pizjuán

"Antes había un desencuentro y esa tensión ha recaído en una plantilla que ya no tiene los valores que tenía hace tres o cuatro años. Nosotros cogimos la ultima gran platilla del sevilla, con nombres extraordinarios. Ahora tienen unas cualidades diferentes y unas diferencias respecto a otros equipos diferentes", continuaba argumentando antes de señalar que esto "no significa que sean conformistas, pero han aceptado la realidad, desde ahí empujan. Se sienten con la obligación pero no con esa presión insana de querer dar lo que no tienes".

La admiración de Quique Sánchez Flores por Kike Salas

En otro orden, Quique Sánchez Flores fue cuestionado por la evolución de Kike Salas, hombre en el que se detuvo para halagar. "lo único que los entrenadores hacemos es abrir la puerta para que lo empujen los que lo merecen. Eran niños, sobre todo Kike, y está hecho un tipo fortísimo e inexpugnable", recordaba.

El técnico, antes de marcharse, saludó a varios conocidos durante su etapa en el Sevilla, preguntó a los presentes por su estado actual y tuvo palabras cariñosas tanto para los que le saludaban como para los aficionados que acudieron al Sánchez-Pizjuán destacando que "este estadio aprieta mucho, eh, eso siempre tira la balanza a un lado".