Basilio García Sevilla, 06 NOV 2026 - 23:08h.

Analizamos las actuaciones individuales de Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha sumado su primer empate de la temporada en el Sánchez-Pizjuán ante un Deportivo Alavés que fue combativo, pero al que tuvo encerrado en distintas fases del partido. La actuación sevillista no fue buena, marcada por el fallo desde el punto de penalti de Rubén Vargas.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los babazorros.

Odysseas (6): El Alavés no le puso en aprietos en ningún momento y dominó la situación. Da la sensación de estar dubitativo en los balones aéreos, aunque tampoco tuvo mayor problema. Portería a cero que no vale para ganar.

Juan Iglesias (6): Un profesional, sabedor de lo que tiene que hacer. Incluso se puso de gol en dos ocasiones. Está jugando casi todo y le vendrá bien el parón.

Sangante (5): Volvía a la titularidad y no deja de tener sus cositas raras en esa posición. Tras ver la amarilla, García Plaza quizás debió cambiarle antes ante las posibilidades de que la liara. Es corpulento, usa bien su cuerpo, pero con la pelota en los pies da un poco de jindama.

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Kike Salas (8): Su partido defensivo es impecable. No falla ni en los duelos aéreos, ni en el corte, ni en la conducción. Luis de la Fuente no le tiene en sus planes por lo que todos sabemos, y eso no es su rendimiento futbolístico.

Suazo (7): Está creciendo mucho en el juego en los últimos partidos y el triángulo que conforma con Salas y Félix en la banda izquierda funciona en lo defensivo. Se está proyectando cada vez mejor.

Agoumé (5): El centro del campo funcionaba mejor con tres que con dos, y además está acusando que su compañero no está brillando como antes. Seguramente, su partido más gris de la temporada.

Fofana (4): Cuesta suspenderlo, pero es después de lo que se le vio en los primeros partidos queda la sensación de que puede dar más. Tras tanto tiempo sin jugar, la acumulación de partidos le pasa factura y a la hora estaba muerto. Le debe venir bien el parón.

Rubén Vargas (2): Tiró el penalti con el que sueña todo portero, a la altura y con la desviación ideal para pararlo. Si se intentaba meterlo en dinámica, la decisión no fue la mejor. Falto de confianza, su partido fue francamente malo, equivocándose en todo. La grada ya no le pasa ni media, duda de su comprmiso y le abroncó.

Isaac Romero (5): Un partido más del lebrijano. Atropellado con la pelota en los pies, buenas acciones cuando la toca a la primera y muchísima lucha y pelea. Si no marca ni tiene ocasiones, luce menos.

Félix (6): Provocó un penalti que fue muy suyo. Ya es sabido lo que aporta en posicionamiento y en defensa, está siempre activo, pero ¡Ay! Qué poquito desborde…

Stassin (5): Tiene calidad, acciones muy buenas, pero está demasiado lejos del gol y estuvo fallón en las que pudo conseguir algo. Se espera más.

Suplentes

Ejuke (5): Mejoró a Vargas. Y quién no, diría aquel. Puso un par de centros insidiosos, pero ni siquiera dio su clásico recital de tobillo de goma.

Andrés Castrín (6): Pareció salir un poco desconectado, pero rápidamente se metió en el partido y dio más seguridad a la defensa que la que había con Sangante.

Robbie Ure (5): Cada vez que recibía de espaldas, rasca. A Bestard ninguna le pareció falta y su rendimiento se fue minando poco a poco. En LALIGA española tiene que estar más despierto en el área.

Alfon (4): El Sevilla tiene un problema en las bandas desde que se lesionó Miguel Sierra. Quien lo iba a decir. Su concurso no aportó absolutamente nada.

Entrenador

Luis García Plaza (4): Cierra el segundo tramo de competición con peores sensaciones que el primero, y esta historia se ha visto en esta casa y muchos se tientan la ropa. Los 18 puntos buenos son a estas alturas, pero por primera vez en lo que va de campaña el equipo está dando la sensación de no dar para más. Estuvo lento en los cambios de nuevo -se dejó una vez más uno por hacer- y quizás debería regresar a jugar con tres centrocampistas. Va a ser que es imposible recuperar a Rubén Vargas por mucho que se empeñe, y jamás debería haber lanzado el penalti un futbolista con ese rostro taciturno.