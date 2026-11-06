Pepe Jiménez Sevilla, 06 NOV 2026 - 19:46h.

Último encuentro antes del parón internacional para ambos equipos

Los ocho puntos que el Sevilla puede 'ganar' ante el Alavés antes del derbi

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El Sevilla y el Alavés han anunciado sus alineaciones confirmadas para la jornada 12 de LALIGA EA Sports y tanto Luis García Plaza como Quique Sánchez Flores han solucionado todas las dudas existentes en la previa alrededor de sus opciones para intentar sumar de tres este viernes.

Tras un gran inicio por parte de ambos equipos, las derrotas ante el Getafe, por parte local, y ante el Barça, por parte visitante, han despertado multitud de dudas, especialmente en el equipo de Quique Sánchez Flores, que no acaba de ser lo fiable que se esperaba a principios de temporada.

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La alineación confirmada del Sevilla ante el Alavés

Luis García Plaza llegaba al encuentro con las ausencias de Miguel Sierra, Marcao -ambos lesionados- y Manu Bueno, expulsado ante el Getafe, además de con las dudas con Giorgi Kochorashvili, que no se ejercitó en la previa al acudir al funeral de Jesús de Miguel.

El entrenador ha trabajado con diferentes alternativas durante la semana después de lo ocurrido ante el Getafe y ha acabado decantándose por un once muy reconocible en el Sánchez-Pizjuán. Las novedades en el once son la inclusión de Sangante en la defensa y de Rubén Vargas en un costado. Por lo demás, repiten nueve futbolistas en el Coliseum.

El once del Sevilla ante el Alavés: Odysseas, Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Fofana, Agoumé; Vargas, Isaac, Félix; y Stassin.

Esperarán su turno en el banquillo Fran González, Julio Díaz, Andrés Castrín, Alfon, Kochorashvili, Robbie Ure, Fabio Cardoso, Guridi, Ejuke, Carmona, Nico Guillén e Iker Muñoz. Se cae de la convocatoria el tercer portero Rafa Romero.

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La alineación confirmada del Alavés ante el Sevilla

Por su parte, Quique Sánchez Flores llega prácticamente con todos sus jugadores disponibles e intentará revertir la situación vivida hasta ahora en Mendizorroza.

Uno de los puntos calientes del once del exentrenador nervionense era ver si Mariano Díaz, que vivió una temporada realmente triste en el Sánchez-Pizjuán, se reencontraba con la que fue su afición durante algunos encuentros.

El once del Alavés ante el Sevilla: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Youssef; Guevara, Blanco, Ibáñez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

El banquillo babazorro está conformado por Rodríguez, Denis Suárez, Mariano, Carles Aleñá, Novoa, Jonny, Mañas, Rebbach, Miguel, Protesoni, Selu Diallo y Xanet Olaiz.