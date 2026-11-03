Pepe Jiménez Sevilla, 03 NOV 2026 - 22:18h.

El conjunto vitoriano acumula siete partidos consecutivos sin ganar

García Plaza tiene deberes en el Sevilla: tres decisiones que debe tomar antes del Alavés

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Una nueva oportunidad para recuperar las sensaciones. El Sevilla, tras la derrota sufrida ante el Getafe el pasado domingo, recibe este viernes a un Deportivo Alavés que tampoco vive su mejor momento y que llegará a Nervión con muchas dudas alrededor de su sistema defensivo. La goleada sufrida ante el Barça (6-1) debilita aún más al ideal de Quique Sánchez Flores.

Si algo no engaña en este mundo del fútbol son los números y para los de Quique Sánchez Flores las cifras actuales dibujan una dinámica de lo más preocupante. El Alavés acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria -solo ha sumado dos de los últimos 21- y ha recibido goles en siete de sus últimos ocho compromisos ligueros. Una tendencia que Luis García Plaza y su equipo, que ha anotado al menos un gol en todas sus citas oficiales, deben aprovechar para encontrar vías de ataque.

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El Barça 'desnuda' una de las deficiencias conocidas del Alavés

"No fuimos suficientemente duros ni contundentes". La última jornada, en palabras de Quique Sánchez Flores, dejó una fotografía especialmente dolorosa. El Barça consiguió marcar seis goles ante un Alavés mucho más pasivo de lo habitual y lo peor, en frío, es que pudieron ser algunos más. A pesar del enorme desgaste babazorro, los de Flick encontraron facilidades entre líneas y el ataque al espacio -tras superar la primera línea de presión- fue letal.

Muchos considerarán que ante el Barça cualquiera puede caer con dolor, pero la realidad es que el Sevilla deberá analizar e intentar aprovechar las debilidades del Alavés a su espalda. No fue solo el Camp Nou.

Ante el Málaga, por ejemplo, Adrián Niño aprovechó un buen balón filtrado a la espalda para plantarse ante Sivera y es que aunque Quique Sánchez Flores siempre se ha caracterizado por ser un técnico que bien trabaja situaciones defensivas, su equipo está errando en multitud de ocasiones.

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Futbolistas como Chidera Ejuke, Félix Correia o Lucién Agoumé como distribuidor, se antojan claves en la cita y el Sevilla deberá, a través de la movilidad de su mediapunta-ataque, intentar encontrar esos espacios que ha evidenciado tener libres el Alavés.

La presión del Sevilla, clave en la cita

Otro de los aspectos que se antojan claves en el encuentro es la presión tras pérdida. Si acudiésemos a la cita ante el Barça, el Alavés evidenció serios problemas en salida de balón y construcción, algo que este Sevilla, uno de los mejores recuperando en campo contrario, debería aprovechar de inmediato.

Jugadores como Robbie Ure, Lucas Stassin o Félix Correia, por su trabajo sin balón, podrían ser determinantes y Luis García Plaza podría aprovechar esta situación para debilitar la confianza de su rival.

Todo esto, como solemos decir, son situaciones sobre el papel. Cualquier acción puede desequilibrar la balanza o cambiar todo lo previsto y es que este Sevilla, después de todo, ha recibido incluso más goles (19) que el Alavés (17), por lo que la vuelta de Quique Sánchez Flores (además de Mariano Díaz) al Sánchez-Pizjuán es una buena oportunidad para recuperarse, sí, pero también una cita en la que nadie debe relajarse.