García Plaza tiene deberes en el Sevilla: tres decisiones que debe tomar antes del Alavés

El primer gran tropezón de la temporada mide la capacidad de reacción del Sevilla

El Sevilla vuelve a las andadas: García Plaza y un problema que no consigue solucionar

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El primer gran tropiezo de la temporada en el Sevilla. A pesar de que el conjunto de Luis García Plaza ya había perdido ante Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid, ante el Getafe llegó la primera derrota ante un equipo de su competición y ha abierto ciertos debates que, hasta ahora, parecían olvidados. De cara a la recuperación ante el Alavés, el técnico tiene deberes.

Porque si ante el Atlético de Madrid la baja de Oso pareció ser notoria y ante el Barça o el Real Madrid hubo decisiones arbitrales que pudieron condicionar seriamente el encuentro, ante el Getafe -sin olvidar ese desconcierto provocado por el línea- el equipo pareció perder el nivel competitivo mostrado hasta ahora, el compromiso y la intensidad. Todo ello nos lleva a plantearnos diferentes preguntas... que necesitan encontrar solución.

El sistema de Luis García Plaza

El Sevilla partió ante Osasuna y Getafe con un 1-4-4-2 que, hasta ahora, apenas había sido utilizado por Luis García Plaza. El técnico, que ha partido así en multitud de ocasiones en sus clubes, ha reconocido que su idea inicial en Nervión este año era jugar así, pero que la llegada de Fofana le condicionó, en parte, para apostar por un 1-4-2-3-1 o un 1-4-3-3.

Con dos delanteros, el conjunto blanquirrojo gana en la presión -Robbie Ure, Isaac Romero y Lucas Stassin trabajan en ello-, pero tanto Osasuna como ante Getafe, a pesar de haber ganado ante los de Jagoba, se notó cierta pérdida de control del juego y una apuesta desmesurada, especialmente en El Coliseum, por el juego directo.

Con la posible ausencia de Isaac Romero ante el Deportivo Alavés, Luis García Plaza únicamente contará con Robbie Ure y Lucas Stassin como delanteros fijos, por lo que el cambio de sistema sería altamente lógico, quedando aún por decidir si mantiene a Fofana como mediapunta o vuelve al origen del trivote utilizado ante el Espanyol, por ejemplo, acompañando a Lucién Agoumé y al ex del Milan con Kochorashvili.

El sistema defenviso, otra vez a debate

Otro de los puntos altamente cuestionados en las últimas horas ha sido el sistema defensivo del Sevilla. Tras disputar 12 encuentros, el conjunto dirigido por Luis García Plaza ha recibido exactamente los mismos goles que el equipo entrenado por Matías Almeyda el pasado año a estas alturas (19).

Evidente, no podemos olvidar que este Sevilla ya ha jugado ante Barça (3), Atleti (3) y Real Madrid (4), pero tampoco se puede obviar que el equipo -con razones o explicaciones diferente- ha recibido tres tantos del Levante y otros tres del Getafe. Desde la cita ante el Dépor, sin dejar la portería a cero.

La mejoría de Gabriel Suazo, Castrín o el increíble nivel de Kike Salas, además del buen hacer de Juan Iglesias, parecía haber aumentado el nivel competitivo de la zaga blanquirroja, pero los números no se pueden discutir y este Sevilla necesita arreglar, cuanto antes, este problema.

El rendimiento individual y los nombres propios en el once

La derrota, como es lógico, abre nuevamente el debate alrededor de los nombres propios de su alineación. El técnico, hasta ahora, ha mantenido un bloque prácticamente indiscutible, modificando levemente sus onces en cada encuentro.

Jugadores como Vlachodimos, Juan Iglesias, Kike Salas, Gabi Suazo, Lucién Agoumé, Fofana o Félix Correia son prácticamente indiscutibles, pero hay una segunda fila donde aparecen jugadores como Castrín, Ejuke o Lucas Stassin que parecen tener menos asegurado su puesto.

Futbolistas como Rubén Vargas, Arouna Sangante, Robbie Ure o los Kochorashvili o Guridi para el mediocampo, pujan por una oportunidad y podrían ganar serias opciones de cara a la alineación ante el Deportivo Alavés.

Una semana para encontrar soluciones, detectar errores y, antes del nuevo parón, recuperar la ilusión y la estabilidad en el Sevilla, de lo contrario, las semanas sin fútbol podrían ser demasiado largas para García Plaza y los suyos.