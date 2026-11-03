Basilio García Sevilla, 03 NOV 2026 - 12:26h.

El jugador tiene una rotura muscular y estará de baja varias semanas

El Sevilla entrena con Jesús de Miguel en el recuerdo; el gesto de Luis García Plaza que lo dice todo

Compartir







El Sevilla FC ya tiene varias bajas confirmadas para el partido del viernes ante el Deportivo Alavés con el que cerrará el segundo tramo de la competición. A los lesionados Marcao y Miguel Sierra se sumó el domingo Manu Bueno, que tendrá que cumplir sanción, y además este martes se ha conocido que Peque Fernández sufre una lesión muscular y estará de baja varias semanas.

El catalán se perderá el partido ante los vitorianos y probablemente varios compromisos más, entre los que se encuentra el partido ante el Real Betis Balompié del sábado 21 de noviembre, el primer derbi sevillano de la temporada.

PUEDE INTERESARTE Una preocupación y una buena noticia para García Plaza: novedades con Isaac Romero y Fofana

Según ha comunicado el club, Peque sufre “una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución”. Ese es el parte médico del jugador, y aunque no da fechas oficialmente, lo normal es que esté entre tres y cuatro semanas de baja. No obstante, teniendo en cuenta el físico del futbolista y su evolución habitual en lesiones de este tipo, se guarda la esperanza de que acabe acortando plazos. No obstante, su concurso en el derbi dentro de 18 días parece muy aventurado.

El de L’Hospitalet de Llobregat no jugó minuto alguno el domingo ante el Getafe, aunque sí había completado 80 minutos del partido copero del jueves ante el Sporting de Hortaleza, además con buena nota con gol y asistencia. Sin embargo, este lunes, en el entrenamiento de recuperación posterior al partido del Coliseum, sintió una molestia y las exploraciones médicas determinaron que había lesión muscular y debía parar.

Los posibles sustitutos de Peque

Hasta el momento, Peque no ha podido hacerse hueco en el once inicial de Luis García Plaza, aunque sí que jugó de inicio ante el Real Madrid -siendo protagonista de varias acciones polémicas arbitradas en contra de los intereses del Sevilla- y ante el Sporting de Hortaleza. El jugador suma 214 minutos en cuatro apariciones ligueras, anotando un gol, el de la victoria desde el punto de penalti ante el Rayo Vallecano en tiempo de descuento.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Peque ante las explicaciones de Arda Güler tras el Real Madrid-Sevilla

El entrenador madrileño lo ha alineado únicamente de mediapunta en lo que va de temporada, aunque desde que acabó el mercado de fichajes solo jugó el partido del Santiago Bernabéu. Con todo, en esa posición el míster está optando por otras opciones como colocar a Fofana como el hombre más adelantado de un trío de centrocampistas; o bien jugar con dos delanteros, con Isaac Romero como segundo atacante. Guridi o Stassin, en cualquiera de las dos opciones, parecen estar por delante de Peque.

Si se cumplieran las peores previsiones, que estiman su recuperación en cuatro semanas, el futbolista se perdería los partidos ante el Alavés, el Betis, la Real Sociedad y, quizás, la segunda ronda de la Copa del Rey, aún con rival por determinar.