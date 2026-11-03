Pepe Jiménez Sevilla, 03 NOV 2026 - 17:56h.

El técnico busca soluciones ante las probables bajas ante el Alavés

Rubén Vargas empieza a respaldar el 'empecinamiento' de Luis García Plaza

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Alarma (por el momento mínima) en el Sevilla tras la suma de desfortunios. Lo que parecía ser únicamente un tropezón ante el Getafe, ha ido sumando malas noticias en términos médicos para Luis García Plaza, que empieza a asumir que su pizarra táctica con dos delanteros, tras confirmarse la lesión de Peque Fernández y las molestias de Isaac Romero, se complica seriamente de cara a la cita ante el Alavés. Con la parcela ofensiva bajo mínimas y la necesidad de volver a ilusionar a su público, el técnico madrileño podría optar por una solución de urgencia y apostar por un nombre propio capaz de cambiar el rumbo de cualquier encuentro: Rubén Vargas, ante la posibilidad de volver a la mediapunta.

Lejos del nivel esperado hasta el momento, sin el ritmo que se presupone para destacar, Rubén Vargas podría encontrar en la mediapunta -tal y como hiciese con Matías Almeyda el pasado año- el lugar idóneo para recuperar no solo su chispa, sino también su sonrisa en forma de goles.

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Rubén Vargas como mediapunta: ¿Solución ideal?

Convertido en uno de los futbolistas con mejor golpeo, regate y velocidad en la plantilla, Rubén Vargas ya ha demostrado que puede partir en dicha posición y ante la posible ausencia de Isaac Romero y la baja asegurada de Peque Fernández, el suizo puede ser una solución incluso más ofensiva que Fofana o Jon Guridi.

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Mientras que tanto Fofana como Guridi pueden entrar en un doble pivote si es necesario, Vargas podría aparecer, si fuese necesario, junto a dos extremos en bandas, algunos de los mencionados en el medio y un '9' como punta independiente, ofreciéndole incluso una alternativa más ofensiva aún a Luis García Plaza.

La cuestión ahora es convencer al ex de la Bundesliga que deberá trabajar -aunque no tanto como en banda- en tareas defensivas, apoyar en la creación, ayudar en bandas y llegar, siempre que sea necesario, a la punta de ataque desde segunda línea.

Si él consigue autoconvencerse de ello, aunque prefiere jugar en la izquierda, puede ser un gran refuerzo imaginativo en este Sevilla tan limitado en lo técnico, convirtiéndose además en una opción que bien podría gustar al aficionado sevillista, que aún espera mucho más del suizo.