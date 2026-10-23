Basilio García Sevilla, 23 OCT 2026 - 15:12h.

El francés ha protagonizado una de las imágenes del entrenamiento del viernes

Fofana, piedra angular

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Llegó en el último suspiro del mercado de fichajes veraniego, fue todo un bombazo y el jugador, en menos de dos meses, se ha hecho con un puesto clave en el engranaje del Sevilla FC. Youssouf Fofana vino para ser líder y así lo está haciendo desde el día en el que debutó en el campo del RCD Espanyol.

Este viernes el equipo ha entrenado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la mente puesta en el partido ante el CA Osasuna. Tras el Tourmalet vivido en las últimas jornadas en las que solo ha sacado un punto, el Sevilla debe empezar a sumar y Luis García Plaza sigue apostándolo todo a la unión del grupo y al buen ambiente. En esas, el club ha compartido en sus redes sociales unas fotografías del centrocampista francés ejerciendo de portero en la sesión matinal, enfundándose incluso los guantes y dejando ‘buenas sensaciones’ bajo el arco.

“Otro talento más de Fofana desbloqueado”, era el comentario en sus perfiles de redes sociales y la verdad es que se le ven hechuras. Más allá de la broma, es una representación perfecta de lo que supone este jugador para el equipo. Es capaz de todo, en ataque y en defensa, y sobre todo insufla a sus compañeros su energía, potencia y calidad para mejorar el juego de este Sevilla.

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Los comentarios en Instagram dejan claro que el sevillismo ya quiere que se quede. “Nunca te enamores de un jugador cedido” o “ficharlo ya que se nos va”.

Lo que se viene ante Osasuna

En este sentido, viene a colación el ‘nuevo rol’ de Fofana para echar la vista hacia adelante y pensar ya en el partido ante el CA Osasuna. Ante el Real Madrid, el Sevilla acusó la baja de Kochorashvili -sumada a la de Jon Guridi- para tener que formar un centro del campo inédito, con Peque en la mediapunta.

Todo hace indicar que el georgiano podrá volver a salir de inicio el lunes en el Sánchez-Pizjuán, y teniendo en cuenta las dudas en la delantera por el estado de Stassin, Luis García Plaza probablemente recupere el trío de centrocampistas que tan bien lo ha ido haciendo en partidos anteriores. De ser así, Fofana volvería al vértice de ese triángulo, prácticamente liberado tanto para atacar como para defender. Así llegó su primer gol, ante el FC Barcelona, y muchas de las acciones que han encandilado a la afición desde que llegara el pasado 2 de septiembre.