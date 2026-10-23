Basilio García 23 OCT 2026 - 07:52h.

Los sevillistas llevan tres jornadas sin ganar y los rojillos quieren seguir aprovechando el 'efecto Jagoba'

El plan del Sevilla con Lucas Stassin, de nuevo entre algodones

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El Sevilla FC regresa al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán un mes después para recibir, en el partido que cerrará la décima jornada el próximo lunes, a un CA Osasuna que ha cambiado de entrenador. El partido en Sevilla ante el Real Betis ‘se cargó’ a Luis Miguel Ramis y un viejo conocido como Jagoba Arrasate ha tomado las riendas del equipo rojillo, haciendo bueno ante el Racing de Santander el dicho de ‘entrenador nuevo, victoria segura’.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces que pondrán en liza Luis García Plaza y Jagoba Arrasate, en su primer partido como visitante en su regreso al club navarro

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El posible once titular del Sevilla

Aunque el buen inicio de temporada está ahí y en los últimos tres partidos se ha medido a los dos 'gigantes/abusones' del fútbol español, al Sevilla FC le hace falta volver a la senda de la victoria tras haber sacado solamente un punto desde que ganara en Riazor hace algo más de un mes.

En principio, Luis García Plaza recupera a un Kochorashvili que irá directo al once titular, mientras que con Lucas Stassin había una intención similar, pero el parón sufrido en la semana de entrenamiento del belga podría dejarle fuera del once, e incluso del banquillo. Regresa, eso sí, Isaac Romero, lo que dará más alternativas en ataque al entrenador madrileño, que probablemente vuelva a optar por sacar de inicio a un Rubén Vargas al que espera y se le espera. Guridi, Marcao y Miguel Sierra son baja confirmada.

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Con todo, el posible once sería el formado por Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana; Rubén Vargas, Félix Correia y Robbie Ure.

El posible once de Osasuna en el Sánchez-Pizjuán

Jagoba Arrasate ha comenzado con buen pie su segunda etapa en Pamplona, con una victoria incontestable que sitúa a Osasuna en mitad de la tabla y, ojo, a solo tres puntos de un Sevilla al que podría igualar si gana en Nervión, nada raro teniendo en cuenta que de las cuatro últimas visitas rojillas, los locales solo ganaron una.

El vizcaíno seguirá apostando por Aitor Fernández en la portería, conformando un ataque con Budimir como punta de lanza y Dubasín y Rubén García por las bandas. Prácticamente la única duda la tiene en el centro del campo, con Moi Gómez partiendo con ventaja sobre Osambela. Herrando, Aimar Oroz y Romain del Castillo son bajas confirmadas por lesión.

Así, el posible once titular del Osasuna será el formado por Aitor Fernández; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Iker Muñoz, Moncayola; Rubén García, Moi Gómez, Dubasin; y Budimir.