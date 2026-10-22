Basilio García Sevilla, 22 OCT 2026 - 13:58h.

El belga realizó control de cargas este jueves y lo hará también el viernes

Robbie Ure se estrena con un gol de fe 78 días después

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El Sevilla FC se ha despertado este jueves con la buena noticia del regreso de Giorgi Kochorashvili tras más de una semana fuera de los entrenamientos. La contrapartida ha estado en la figura de Lucas Stassin, que no ha podido participar en el entrenamiento con el resto del grupo por unas molestias físicas que llegan apenas unos días después de que volviera a jugar unos minutos en el partido ante el Real Madrid, después de un mes sin participar.

Luis García Plaza se frotaba las manos al poder volver a contar con sus tres delanteros por primera vez tras tres partidos sin hacerlo. El belga estuvo fuera ante el Barça y el Levante, mientras que Isaac Romero no pudo estar en el Santiago Bernabéu al cumplir sanción tras ser expulsado en Valencia. Sin embargo, Stassin vuelve a estar entre algodones y trabaja haciendo control de cargas.

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El delantero cedido por el Saint-Etienne ha realizado trabajo específico y lo hará también el viernes por unas molestias físicas. Según indica el club, no tiene nada que ver con la lesión miofascial en el aductor largo de su pierna derecha que se produjo en el partido de Riazor, pero sí obliga a ser prudente. La idea es que, si todo marcha bien, regrese a los entrenamientos el sábado, participe también en el del domingo y entre en la convocatoria para el partido ante el CA Osasuna.

Luis Gacía Plaza, la delantera y las bajas

De no ser así, al menos García Plaza recupera a Isaac Romero tras haber cumplido un partido de sanción. El madrileño tiene a Stassin como su opción preferencial para la delantera, pero no ha podido alinearle en los últimos partidos. En el Santiago Bernabéu disputó 34 minutos al sustituir a Robbie Ure, e incluso participó en la jugada del gol de Manu Bueno, anotándose su primera asistencia de la temporada.

Las bajas confirmadas para el partido ante los navarros son las de Miguel Sierra, Jon Guridi y Marcao. En los próximos días se conocerá si, finalmente, Stassin vuelve a ser baja ante el CA Osasuna.