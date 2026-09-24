Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 16:23h.

El Sevilla tiene una opción de compra, aunque muy elevada, pero el jugador no descarta nada

Lucas Stassin, ida y vuelta a Bélgica: "No debe ser nada grave"

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Lucas Stassin ha caído de pie en el Sevilla FC. Los expertos en fútbol internacional tenían claro que lo que fichaba José Ignacio Navarro en el último día de mercado no era un delantero más, a pesar de haber jugado la campaña anterior en la Ligue 2. Las circunstancias del Saint-Etienne le obligaron a ello, pero no quería seguir jugando en la segunda división y cuando al belga le llegó la oportunidad de fichar por el club nervionense ni se lo pensó.

Aún queda mucho para que acabe la temporada, pero si se confirman las sensaciones la mejor noticia para el Sevilla sería poder tratar la continuidad del delantero. De momento, el Saint-Etienne lidera la Ligue 2 -solo ha perdido un partido y empatado otro-, y su regreso a la máxima categoría gala se da prácticamente por hecho al disponer de una plantilla de mucho mayor valor que sus rivales. De confirmarse el ascenso, Larry Tanenbaum, propietario del histórico club galo, le quiere de vuelta.

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Además, se fijó una opción de compra de 25 millones de euros, una cifra en estos momentos inasumible para el club. Sin embargo, con cierta ingeniería financiera podría ser un precio no desorbitado para un delantero centro que se erigiera en goleador durante la temporada. El Sevilla bien podría plantearse comprarlo para venderlo a un precio superior, o bien podría intentar prorrogar la cesión un año más como sucediera con Odysseas Vlachodimos. Prácticamente todos los sevillistas dieron por perdido al portero griego al final de la pasada temporada, pero José Ignacio Navarro se sacó un conejo de la chistera y retuvo al guardameta, que quería seguir en el Sevilla.

Stassin no descarta nada

De todas formas, quedan muchos meses, pero si la primera intención es la que cuenta, Stassin ya ha dejado una puerta entreabierta a seguir en Nervión. “Por ahora estoy en el Sevilla, así que daré lo mejor de mí aquí y después veremos con el director deportivo, el cuerpo técnico y el entrenador qué hacemos. Pero, por supuesto, es un buen club, una gran ciudad, así que ya veremos. Es un buen club, así que es bueno para mi carrera, pero, por supuesto, esto no depende de mí. Es el club quien tiene que decidir”, ha expresado en una entrevista concedida a Muchodeporte.

“Primero estaba en una situación difícil en el Saint-Étienne. Tuve algunas oportunidades para salir, pero no eran oportunidades reales. Así que, cuando se abrió la puerta, estaba el Sevilla. No me lo pensé mucho. Por supuesto, estaba preparado y dije directamente que sí”, añadió el delantero sobre la operación relámpago que acabó con su cesión al Sevilla. Pasará mucho tiempo hasta que el Sevilla, Stassin y el Saint-Etienne tomen una decisión definitiva, pero si hiciera falta una primera piedra, ya está puesta.