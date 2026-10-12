El delantero del Sevilla FC, expulsado por su celebración

Las notas del Sevilla: cuatro suspensos

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Lo que ha sucedido en el tiempo de descuento del Ciutat de Valencia ha sido cuanto menos sorprendente. E inesperado. El Sevilla FC ganaba 1-2 cuando el colegiado, Adrián Cordero Vega, decidió añadir 8 minutos. Pues bien, el encuentro acabó alargándose más de 14 minutos y, durante ese tiempo, hubo tres goles y una expulsión. Isaac Romero acabó en la calle... por la celebración de su tanto ante la afición del Levante UD.

Isaac había salido al terreno de juego a los 68 minutos en sustitución de Robbie Ure, ya con 1-2 en el marcador. A los 91 minutos, vio su primera tarjeta amarilla por agarrar a Iván Romero por detrás en el centro del campo. Pocos podían esperar lo que vendría después.

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En el 92', el Levante empató 2-2 tras un golazo de Dela. Pero el Sevilla no se vino abajo e Isaac marcó un golazo en el 95', con un gran zurdazo desde fuera del área, para poner el 2-3 en el marcador. Lo celebró junto al córner. Y allí lo primero que hizo es mandar a callar a la grada, algo que no gustó nada a la afición local.

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Tras ese gesto, se produjo una lluvia de objetos junto al córner, tal y como captaron las cámaras de Movistar. El delantero volvió a buscar su cámara para dedicar ese tercer tanto sevillista, pero Cordero Vega ya le estaba buscando para entonces. Y fue para enseñarle la segunda amarilla por el gesto que había hecho a la grada, mandando a callar. No se lo creía Isaac, pero tuvo que abandonar el terreno de juego y dejar a su equipo en inferioridad durante ese tramo final.

El partido se siguió alargando hasta que Ifeanyi Ndukwe anotó el 3-3 definitivo en el minuto 100, ya más que sobrepasado el tiempo añadido inicial.

Agoumé, sorprendido con la expulsión de Isaac Romero

Tras el encuentro, a pie de campo y aún en caliente, a Lucien Agoumé le preguntaron por el desbarajuste defensivo del último gol granota… y señaló directamente al árbitro: "El problema no es el 3-3, el problema es que nos expulsa a un jugador por una celebración. Nunca lo había visto antes. Creo que Isaac no ha hecho nada malo, estaba celebrando su gol como lo hace siempre, pero hoy el árbitro ha decidido castigarlo. El Levante que estaba atacando mucho y hemos encajado ese gol. Espero la explicación del árbitro sobre esta roja", comentó a Movistar.

Luis García Plaza, por su parte, se mostró más comedido: "Es verdad que Isaac hace el gesto, pero es que después lo hacen otros jugadores...", comentó en sala de prensa, sin querer mencionar a nadie.