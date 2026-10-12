Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 23:16h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Robbie Ure se estrena con un gol de fe 78 días después

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El Sevilla FC ha perdido dos puntos en el descuento en dos ocasiones. El Levante empató dos veces el partido tras el minuto 90, y se fue al traste el trabajo grupal de un equipo que pareció relajarse tras conseguir el 0-2. Cordero Vega dio más de 14 minutos de añadido, un periodo en el que sucedió de todo, y casi nada bueno para el cuadro sevillista.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los granota.

Odysseas (5): Le despistó Kike Salas en el gol de Iván Romero, pero el palo corto tiene que ser siempre suyo. En el de Dela no hubo opción, y en el gol del empate final detuvo dos balones y la defensa estuvo muy pasiva.

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Juan Iglesias (5): Bien proyectándose en ataque, y con oficio en defensa. Sin embargo, el buen rendimiento defensivo se cayó con estrépito en el descuento.

Andrés Castrín (4): El Sevilla había jugado un partido serio de fútbol hasta que en el descuento la defensa hizo aguas por todos lados. Mala reacción especialmente en la jugada del 3-3 definitivo. Su amarilla debería anotársela Cordero Vega.

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Kike Salas (4): Volvía al once. Rozó la pelota en el gol de Iván Romero, dio un buen nivel hasta que llegó el descuento y se le apagó la luz a la defensa con dos goles concedidos de manera increíble.

Suazo (5): Pese a los más de 20.000 kilómetros que cubrió durante el parón, aguantó el partido completo a un nivel más que aceptable. Incluso estuvo a punto de darle una asistencia a Miguel Sierra.

Agoumé (6): Cuando Fofana le llamó cinco minutos después del mercado, seguramente él tampoco sabía que iba a ser clave para su mejoría. Sin hacer uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada, sí que se le nota el crecimiento.

Kochorashvili (5): Más aplicado en labores defensivas que con el balón en el pie, creció defensivamente en el partido mientras el Levante apretaba en busca del empate. Ovacionado por la que fue su afición.

Fofana (6): Juega a otra cosa. El parón parece haberle venido bien, tiene una potencia descomunal que usa con control y para el bien del equipo. Completó el partido, pero tuvo un lunar al dejar correr a Iván Romero en el área en la jugada del 1-2.

Miguel Sierra (6): Otra vez muy cerca del gol, con tiro al larguero incluido, y poniendo un gran centro a Ure para provocar el gol de Félix. Se tuvo que marchar por una mala caída que le afectó al hombro.

Félix Correia (6): Habrá que aprender a comprender a este futbolista. La tuvo clarísima en el 5’ y la mandó a la luna de Valencia, vio una amarilla absurda, pero acabó haciendo el 0-2 estando muy atento en un remate de Robbie Ure para estrenarse también como goleador.

Robbie Ure (8): Por fin se estrenó el escocés, robando en una presión alta y sorteando a Ryan. Su primera mitad fue sobresaliente, estuvo en todas las acciones importantes, y así empezó la segunda con asistencia incluida a Félix. Debió hacer alguno más, pero aún le pasa factura el ritmo de este fútbol.

Suplentes:

Alfon (3): Muy lejos de un ritmo de juego digno para jugar en Primera.

Isaac Romero (6): Golazo descomunal para el 2-3 y expulsado por el tiquismiquis Cordero Vega por celebrar dirigiéndose al público. Debería habérselo ahorrado. No jugará en el Bernabéu. Salió como siempre con muchas ganas y con todas ellas reventó el balón desde la frontal del área.

Julio Díaz (5): Sustituyó a Félix Correia para contener un poco más por su banda, se llevó una bronca tras declinar fichar por el Levante para irse al Sevilla en verano. Poca cosa.

Guridi (4): Salió para poner su experiencia al servicio del equipo en los minutos finales y no lo logró. Tuvo una para sentenciar y estuvo demasiado blando en los dos goles del Levante en el descuento.

Entrenador:

Luis García Plaza (5): Hasta el minuto 90, el Sevilla hizo un partido de fútbol muy serio, pero fue incapaz de contener el resultado cuando lo necesitaba perpetrando un descuento lamentable. Pareció relajarse tras el 0-2, y el Levante se lo hizo pagar con más intensidad. Solo hizo un cambio en el once inicial con respecto al que jugó tras el parón, y el equipo fue funcionando bien hasta que se vio inmerso en una locura impropia que le jugó una mala pasada. Una vez más no agotó los cinco cambios, aunque sí las tres ventanas, por lo que no pudo reaccionar en el alargue. Dos puntos perdidos.