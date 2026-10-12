Basilio García 12 OCT 2026 - 19:45h.

El Sevilla seguirá siendo quinto pase lo que pase, mientras que el Levante está en puestos de descenso

Luís Castro denuncia una filtración antes de enfrentarse al Sevilla: "No sé quién ha sido"

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La jornada 8 con la que se ha renudado el fútbol de clubes tras el 'megaparón' de tres semanas se completa este lunes en Valencia y ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta al Levante UD y al Sevilla FC en el Ciutat de València ya conoce las alineaciones titulares de 'los luises', Castro y García Plaza, que regresa al que una vez fue su estadio.

La situación es bien distinta a la que se dio en primavera del año pasado, cuando los dos equipos se enfrentaron con el agua al cuello en busca de la permanencia. Aunque los granota siguen abajo -actualmente en puestos de descenso-, queda todavía un mundo para el final, mientras que los sevillistas seguirán en la quinta plaza pase lo que pase.

El once confirmado de Luis Castro

Tres cambios hace el técnico luso con respecto a los jugadores que salieron de inicio ante el Villarreal antes del parón de secciones. Ndukwe sustitiuye al exbético Aïssa Mandi; Víctor García entra por Bardeli; mientras que Musuayi será el hombre más adelantado en detrimento de Thiago Fernández.

Luis Castro sale con: Ryan, Toljan, Dela, Ndukwe, Manu Sánchez, Olasagasti, Oriol Rey, Víctor García, Brugui, Iván Romero y Musuayi.

Campos (ps), Galdin (ps), Mandi, Requena, Ratkov, Cabello, Tape, Bardeli, Thiago, Cortés y Nacho Pérez estarán en el banquillo granota esperando su oportunidad.

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La alineación titular del Sevilla

Aunque han pasado 23 días, quién lo diría en el Sevilla FC. Luis García Plaza ha introducido una única novedad con respecto al once inicial que saltó al césped para enfrentarse al FC Barcelona, lo que denota que le gusta lo que está viendo hasta ahora. Kike Salas es el que entra en el once inicial, en el lugar de Arouna Sangante. Cabe recordar que el moronero tuvo problemas físicos que le sacaron de la convocatoria en los momentos previos al partido ante el líder de LALIGA EA SPORTS.

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El Sevilla FC sale con: Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili, Fofana; Miguel Sierra, Félix y Robbie Ure.

En el banquillo estarán Fran González (ps), Carmona, Sangante, Cardoso, Julio Díaz, Guridi, Manu Bueno, Ejuke, Alfon, Rubén Vargas, Peque e Isaac Romero, todos miembros del primer equipo. El canterano Loren Luchino, tercer portero, es el descarte de última hora.