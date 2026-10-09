Basilio García 09 OCT 2026 - 07:53h.

Los sevillistas quieren confirmar su buen inicio ante un rival que solo ha ganado un partido

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El Levante UD y el Sevilla FC cierran el lunes la jornada 8 de LALIGA EA SPORTS, la primera que se jugará tras el 'megaparón' de selecciones de tres semanas que se ha hecho eterno para la mayoría de aficionados al fútbol español. Los locales, con una única victoria -ante el Betis- en el tramo inicial, escapan por los pelos de los puestos de descenso, aunque suman un partido menos, mientras que los sevillistas llegan en la quinta plaza, recordando tiempos pasados que, en el caso de los visitantes, siempre fueron mejores.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces que pondrán en liza los 'luises', Luis Castro en el Levante y Luis García Plaza en el Sevilla.

El posible once titular del Levante

El Levante UD llega al partido ante los sevillistas con tres bajas por lesión prácticamente confirmadas. Salvo sorpresa, Karl Etta Eyong, Hugo Sotelo y Alejandro Primo no estarán ante el equipo nervionense. La buena noticia es que no hay sancionados y que se han reincorporado en tiempo y forma tanto Axel Tape como Ifeanyi Ndukwe, convocados por las categorías inferiores de Francia y Austria, respectivamente. Por el contrario, Marc Santos se marcha con la sub 17.

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Luis Castro, que ha tenido que tirar de un cadete como Diego Moyano para completar los entrenamientos, . confiará arriba en Brugui e Iván Romero, que volverá a medirse a un Sevilla en el que llegó a debutar y al que ya le ha dado algún que otro dolor de cabeza. Además, podría tener minutos un Petar Ratkov que sonó para reforzar al equipo nervionense en los últimos días de mercado, y que de momento solo ha jugado algo más de una hora en dos partidos.

Con todo, el posible once sería el formado por Matt Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Bardeli; Brugui, Thiago e Iván Romero.

El posible once del Sevilla en el Ciutat de Valencia

El Sevilla FC está en camino de convertirse en un equipo de autor, recogiendo todas las virtudes que Luis García Plaza ha ido implementando en todos sus equipos, pero con el plus del peso histórico del equipo. El sevillismo está satisfecho, pero espera confirmar sus buenas sensaciones una vez finalizado el primer parón, y necesita sacar los tres puntos en la primera de sus dos salidas consecutivas, más teniendo en cuenta que jugará ante el Real Madrid el próximo fin de semana.

García Plaza tendrá en cuenta lo que ha sucedido en estas tres semanas sin partidos oficiales, y la gran duda está en la delantera. Jugando fuera y con Lucas Stassin con pocas opciones de llegar, Robbie Ure podría ser el delantero titular tras su primera convocatoria con Escocia. El que sí se espera que esté en la lista es Rubén Vargas, aunque no apunta a titular. Genera también alguna duda el puesto de lateral izquierdo, teniendo en cuenta la kilométrica gira que ha hecho Suazo con Chile por Norteamérica, que le ha impedido estar en los dos primeros entrenamientos de la semana. Además, Julio Díaz rindió bien en el Trofeo Antonio Puerta y podría entrar en el once.

Con todo, el posible once titular del Sevilla será el formado por Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Julio Díaz; Agoumé, Fofana, Kochorashvili; Miguel Sierra, Félix Correia y Robbie Ure.