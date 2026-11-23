El técnico dejó a varios jugadores sin minutos ante el Getafe

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El Atlético de Madrid logró este domingo una victoria más que convincente ante el Getafe CF. Un triunfo que reafirma la convicción del estilo, pero que vuelve a dejar señalados a los delanteros. Julián Álvarez estuvo acertado en el juego, pero volvió a fallar dentro del área y sigue negado de cara a puerta. Alexander Sorloth tampoco estuvo nada fino cuando actuó de '9', mientras que Jonathan David ni siquiera llegó a jugar.

Y esta decisión ha causado, de nuevo, cierta sorpresa entre una parte importante de la hinchada rojiblanca. El canadiense aterrizó a lo grande en el Metropolitano y firmó tres goles y dos asistencias en sus cuatro primeros partidos ligueros, pero ahora se ha convertido en la tercera opción de Simeone en la delantera.

En el Coliseum se quedó sin jugar, ante el Barça salió en el 78', frente al Bayern en el 75', en el Ciutat en el 68' y ante el Dépor tampoco jugó. Es decir, que apenas ha sumado 50 minutos en los cinco últimos partidos, ingresando al terreno de juego siempre por detrás de Julián y Sorloth. Su última titularidad fue el 20 de octubre, ante el Stuttgart, día en el que Simeone le sustituyó al descanso. Venía de jugar otros 90 minutos ante el Espanyol.

Jonathan David, la última opción de Simeone

Su pérdida de protagonismo sorprendente sobre todo por la comparación con el resto de delanteros. Con sus tres goles y dos asistencias, David es el atacante que más tantos generó en el arranque de campeonato, aunque ahora se ha visto superado por un Julián que dio dos pases de gol en el Coliseum y se sitúa con dos goles y cinco asistencias. Sorloth, condicionado por una lesión, aún no ha aportado cifras y lleva sin marcar un gol desde el 12 de mayo.

Esa comparativa con el noruego, que volvió a estar desacertado en Getafe pese a provocar un penalti en el tramo final, es precisamente la que ha generado cierta sorpresa entre una parte importante de la afición del Atlético. No entienden el trato con Jonathan David, con una extraña sensación de que está forzando los minutos de Sorloth pese a su pobre rendimiento y de que, en general, se anteponen los planes del club al verdadero rendimiento de los jugadores.