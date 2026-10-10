Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 18:13h.

Así jugaron los hombres del Cholo Simeone

La conclusión de Mateu Alemany al cambio de agente de Julián Álvarez: "Saber quién será"

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El Atlético de Madrid consiguió el triunfo por 1-2 en su visita al Deportivo Alavés en un encuentro en el que los de Simeone tuvieron que sufrir a pesar de jugar contra 10 hasta conseguir el triunfo en el tramo final. Álex Grimaldo sigue de dulce y adelantó a los rojiblancos antes de que Boyé empatara en un penalti cometido por Le Normand y el Cuti Romero consiguiera el tanto del triunfo tras un centro genial de Álex Baena.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 8 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [5]: Tuvo un error que subsanó sacando el disparo de Ángel Pérez en el rechace y encajó un tanto de penalti en el que Lucas Boyé le engañó.

Marcos Llorente [6]: Mucha presencia ofensiva, sobre todo en la primera mitad, en un encuentro en el que cumplió desde su costado con lo que no pudieron hacer algunos de sus compañeros.

Cuti Romero [7]: A pesar de las dudas que dejó en la parcela defensiva en la pelea con Toni Martínez y Lucas Boyé, emergió como héroe en el tramo final para marcar el 1-2 de cabeza tras una maravilla de Baena con el exterior.

Robin Le Normand [2]: Cometió un penalti absurdo por un agarrón sobre Lucas Boyé ante el que no se pudo excusar como el colofón a un encuentro en el que el internacional español no aprovechó la oportunidad ya que mostró poca seguridad.

Álex Grimaldo [9]: Primer gol de jugada con la camiseta del Atlético de Madrid tras dos tantos de penalti en una jugada de las muchas que realizó entrando con sus diagonales por dentro para romper la defensa babazorra. Lo intentó también con sus peligrosos disparos lejanos.

Koke Resurrección [8]: Con 34 años sigue completando partidos enteros y siempre confirmándose como el dueño del balón moviendo al Atlético a su antojo y remangándose atrás cuando toca defender.

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Johnny Cardoso [8]: Le dio mucha solidez al centro del campo permitiendo que Koke y Pablo Barrios tuvieran libertad y estuvieran frescos para mover el balón al cubrirles la espalda el estadounidense. Evitó un mano a mano de Toni Martínez con un corte clave.

Pablo Barrios [6]: El centrocampista madrileño ha vuelto de su lesión en un gran estado físico e incluso desbordando desde la banda en una primera mitad en la que dejó buenas sensaciones.

Giuliano Simeone [4]: De más a menos el argentino, que arrancó bien ante su exequipo pero se fue diluyendo poco a poco perdiendo protagonismo hasta su sustitución.

Ademola Lookman [4]: Lo intentó por su cuenta y ayudó a abrir el campo cayendo a banda y con sus desmarques a la espalda de la defensa vitoriana pero no logró romper la zaga y cometió la falta en la frontal que derivó en el 1-1. Participó, al menos, en el tanto de Grimaldo.

Jonathan David [6]: Cuajó una buena primera mitad con movimientos de espaldas como el de la asistencia en el gol de Grimaldo pero esto no evitó que Simeone le cambiara en el descanso.

Sustituciones de Diego Pablo Simeone en el Alavés-Atlético de Madrid

Álex Baena [8]: Le dio más dinamismo al ataque con sus balones filtrados y sus disparos desde la frontal entendiéndose bien con Grimaldo hasta que puso la guinda con una asistencia de genio con el exterior para el gol de cabeza del Cuti.

Julián Álvarez [6]: Forzó la tarjeta roja de Ángel Pérez al llegar antes a un balón dividido al poco de salir al campo y, casi enseguida, lanzó un balón al palo de falta directa.

Kang In Lee [5]: Muy tapado por la defensa del Alavés a pesar de jugar el conjunto vasco con 10, sin darle espacio para poner balones de peligro al área.

Dávid Hancko [6]: La entrada del eslovaco sirvió para ganar el poderío aéreo que estaba faltando y para terminar de cerrar la defensa.

Alexander Sorloth [5]: Primeros minutos para el noruego en esta temporada tras su lesión sin que sus compañeros le pusiesen balones de remate.