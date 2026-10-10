Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 15:02h.

Así salen Quique Sánchez Flores y Diego Pablo Simeone

El palo del Atlético al Real Madrid por la recuperación de Fede Valverde y el derbi: "Por seguir haciendo historia"

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El parón de selecciones extra largo ya ha finalizado y el fútbol vuelve este sábado a Mendizorroza con el duelo entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA Sports. Un encuentro al que los dos equipos llegan después de un buen arranque de temporada antes de la ventana internacional con estos onces confirmados por parte de Quique Sánchez Flores y Diego Pablo Simeone.

Quique se medirá al equipo con el que conquistó la Europa League y la Supercopa de Europa en 2010 con Lucas Boyé una vez recuperado el argentino de las molestias físicas sufridas durante este parón. No estarán los lesionados de larga duración Facundo Garcés y Mikel Rodríguez ni Ville Koski, que no ha podido llegar a tiempo para el duelo frente al Athletic.

El técnico madrileño introduce algunas novedades con respecto al once que consiguió el empate en el último duelo, en San Mamés, en el que incluyó varias rotaciones en una semana de tres partidos. Además de la vuelta de Ángel Pérez en el carril derecho con Nahuel Tenaglia pasando al centro por el lesionado Koski, Antonio Blanco y Denis Suárez suplen a Guevara y Protesoni en la medular y Mariano tendrá que esperar su sitio desde el banquillo por la titularidad de Toni Martínez.

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En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone incluyó en la convocatoria a Pablo Barrios y Alexander Sorloth, ya recuperados, y el centrocampista ya formará de inicio en el centro del campo. Las únicas bajas en la convocatoria han sido las de Rodrigo Mendoza y Obed Vargas por decisión técnica a los que se ha sumado Salvi Esquivel, el tercer portero colchonero.

Varios cambios con respecto a la alineación del derbi tras unas semanas cargadas de partidos internacionales y viajes transatlánticos en el caso de los argentinos o de Kang In Lee. Marcos Llorente vuelve al lateral por Marc Pubill, Robin Le Normand entra por Hancko en el eje de la zaga y Koke y Lookman dejan en el banquillo a Álex Baena y al ya citado jugador surcoreano.

Alineaciones confirmadas de Alavés y Atlético de Madrid

XI del Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Nicolás Valentini, Jonny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Toni Martínez, Lucas Boyé.

XI del Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cuti Romero, Robin Le Normand, Álex Grimaldo; Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Ademola Lookman; Jonathan David.