Redacción ElDesmarque Madrid, 09 OCT 2026 - 14:19h.

El técnico rojiblanco ha recordado su etapa junto a Maradona y ha destacado la capacidad de Messi para superar los momentos difíciles durante su carrera

Giro drástico en el entorno de Julián Álvarez que podría condicionar su futuro en el Atlético de Madrid

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Diego Pablo Simeone ha aprovechado la rueda de prensa previa del Alavés - Atlético de Madrid para hablar de las dos grandes figuras de la historia del fútbol argentino. El entrenador del Atlético de Madrid, que compartió vestuario con Diego Armando Maradona, ha evitado elegir entre el Pelusa y Leo Messi, pero ha dedicado unas bonitas palabras al futbolista del Inter Miami tras su despedida de la selección argentina. Más allá de sus cifras y sus títulos, el técnico rojiblanco ha destacado la capacidad del rosarino para superar las dificultades y el ejemplo que ha dejado durante su carrera.

Diego Pablo Simeone ensalza el legado de Leo Messi

La despedida de Leo Messi de la selección argentina sigue generando reacciones entre algunas de las grandes figuras del fútbol. Simeone, que tuvo la oportunidad de jugar junto a Maradona, fue preguntado en rueda de prensa por quién elegiría entre ambos si tuviera que contar con uno de los dos para disputar una final al día siguiente.

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El técnico rojiblanco no ha querido entrar en una comparación directa. "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Es una manera distinta de ofrecérmelo, pero al final termino eligiendo a uno", respondió. "La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido a dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", señaló Simeone.

El entrenador del Atlético sí quiso detenerse en la evolución de Messi, tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Messi por números, insuperable. La verdad que el crecimiento que ha tenido él como persona, como deportista, ha roto todas las líneas posibles porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto, de un comportamiento, y eso es difícil de sostener 25 años", explicó.

Simeone también ha agradecido al delantero todo lo que ha aportado a su país, aunque ha puesto el foco en una enseñanza que considera especialmente valiosa. "Nos enseñó a pelear, nos enseñó cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo", afirmó. Para el técnico, esa capacidad para levantarse después de los golpes es uno de los rasgos que mejor explican la dimensión de Messi en Argentina. "Creo que ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos, al menos para mí", concluyó.

Diego Pablo Simeone valora el 'megaparón' y espera la mejor versión de Julián Álvarez

Simeone ha cuestionado el desgaste que supone el calendario para los futbolistas, especialmente en Europa, donde muchos internacionales han disputado cuatro encuentros durante la ventana de selecciones. "Habría que valorar de qué manera los jugadores pueden seguir dando espectáculo, porque esto al final es un espectáculo", apuntó.

El argentino ha recordado que el público necesita ver a los mejores jugadores en buenas condiciones y advirtió de que la acumulación de viajes y esfuerzos puede perjudicar su rendimiento. También ha reconocido que el calendario internacional tiene beneficios económicos para las federaciones y las selecciones, pero ha recalcado que se debe escuchar a los protagonistas. "Son los que juegan y los que al final terminan haciendo disfrutar a la gente", insistió.

Simeone también ha hablado Julián Álvarez, que volvió a marcar con Argentina durante el parón. El técnico ha asegurado que ve al delantero "con entusiasmo" y "entregado a dar lo mejor que tiene", y confía en que pueda trasladar esas sensaciones al Atlético. "Esperemos que vuelva a esa línea importante que tiene dentro del equipo y que nos lleva a un lugar diferente en el ataque cuando él está bien", explicó.