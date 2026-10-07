El mundo del fútbol despide a Leo Messi, un mensaje unánime que va de Ronaldinho a Neymar

Juan Pérez 07 OCT 2026 - 09:51h.

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El adiós de Leo Messi en la selección argentina es una oda a toda una carrera donde se han cumplido todos los sueños posibles, tanto estadísticos como de títulos, y la reacción del mundo es obvia. A pesar de que solo deja de jugar con la albiceleste y se mantiene en pie en el Inter de Miami, medio mundo ha aprovechado la ocasión para cederle un trono especial con cariño, mimos y una larga lista de mensajes que demuestran la devoción por el '10'.

El espectáculo de drones, su gol de penalti, el recuerdo de los suyos o la ovación en el minuto 10 serán detalles que va a recordar toda la vida, así como los compañeros que ha hecho en el camino. La carrera de Leo Messi en Argentina es inigualable, incluso a la hora de recalcar que en la final ante España no hubo nada extraño, y es que es capaz de calmar las aguas incluso en la derrota.

Con ese talante ha atrapado al universo futbolístico tanto como lo ha hecho dentro del campo, y de ahí mensajes de excompañeros y rivales como Neymar y Ronaldinho, con los que ha compartido tanto. "Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo...", aclara Ronaldinho en primer lugar.

Por su parte Ney es igual de sensato en su guiño: "No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi", y lo acompaña de un emote de una cabra para volver a denominar una vez más al GOAT en el deporte rey.

Desde ahí son múltiples los nombres que se han sumado a su despedida, tanto a nivel individual como Arturo Vidal o Javier Zanetti como desde grupos y equipos, donde se han unido excompañeros y argentinos para darle el merecido adiós.