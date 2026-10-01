Fran Fuentes 01 OCT 2026 - 19:20h.

Todo apunta a que el tema de la multipropiedad ha quedado solventado tras pasar el caso por el CSD

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La compra del CD Eldense por parte de Leo Messi se mantenía en stand by mientras que el Consejo Superior de Deportes estudiaba el acuerdo. El principal escollo para ello era la participación del astro argentino, aún en activo, en el UE Cornellà, tras comprar el 100% del club. Y es que la ley prohíbe la multipropiedad dentro de la misma liga.

La ley establece la prohibición a "una persona física o jurídica poseer, de forma directa o indirecta, una participación igual o superior al 5% de las acciones o derechos de voto en dos o más Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) o clubes que participen en la misma categoría o competición profesional en España". En este sentido, La UE Cornellá compite en Tercera Federación, mientras que el CD Eldense está en LALIGA HYPERMOTION. De este modo, por el momento, no habría conflicto de intereses, aunque sería un problema hipotético de cara a futuro si el conjunto catalán asciende varias categorías, o el club valenciano las pierde, pudiendo llegar a coincidir en una misma categoría.

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El comunicado oficial del Eldense sobre la compra por parte de Leo Messi

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte".