Quién es Shai Gilgeous-Alexander, estrella de la NBA y nuevo accionista del Atlético de Madrid

El líder de los Oklahoma City Thunder aterriza en el Metropolitano

Novedades importantes en la enfermería del Atlético de Madrid

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Bombazo en el Atlético de Madrid: Shai Gilgeous-Alexander se ha convertido en nuevo accionista del club. La estrella de la NBA, que milita en los Oklahoma City Thunder, se une a la entidad colchonera seis meses después de aparecer vistiendo un viejo chándal colchonero en la previa de un partido en Estados Unidos.

"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha expresado el canadiense en los medios oficiales del club.

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Quién es Shai Gilgeous-Alexander

Gilgeous-Alexander tiene 28 años, nació en Toronto en 1998 y se ha convertido en una de las grandes estrellas de la NBA en los últimos años. Sin ir más lejos, logró el trofeo MVP a mejor jugador de la NBA durante dos temporadas consecutivas, tanto en 2025 como en 2026.

Shai desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar una temporada en la Universidad de Kentucky. Fue elegido en la undécima posición del Draft de la NBA de 2018 por los Charlotte Hornets, pero esa misma noche se marchó traspasado a Los Ángeles Clipper. Tras una temporada allí en verano e 2019 se marchó a Oklahoma.

Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55% o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50% en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

Ahora, Shai se convierte en nuevo accionista del Atlético de Madrid, cuyo reparto accionarial ha sufrido modificaciones en los últimos meses después de que Apollo Sports Capital se convirtiera en accionista mayoritario el pasado mes de marzo, dejando atrás tres décadas comandadas por la familia Gil y Enrique Cerezo, que de momento siguen al frente del club desde el punto de vista organizativo, que no accionarial.