Novedades importantes en la enfermería del Atlético de Madrid

Simeone podría llegar con la enfermería vacía a Vitoria

Giro drástico en el entorno de Julián Álvarez que podría condicionar su futuro

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El Atlético de Madrid ha realizado este jueves por la tarde la penúltima sesión de trabajo previa al partido ante el Deportivo Alavés, que se disputará el próximo sábado en Mendizorroza. Y lo ha hecho con novedades importantes en la enfermería, que podría quedarse totalmente vacía de cara al regreso de la competición doméstica.

Y es que Kang In Lee y Álex Grimaldo han trabajado este jueves con el grupo, por lo que podrían llegar a tiempo para jugar en Vitoria. El coreano encendió las alarmas el martes por la noche tras unas molestias en el tobillo que parecen haber quedado atrás. El español, por su parte, tuvo que abandonar la concentración de España por unas molestias musculares y había estado trabajando al margen días atrás, pero ya parece recuperado.

El Atlético de Madrid, con todo ante el Alavés

Además, Sorloth ha vuelto a realizar su tercera sesión consecutiva con el grupo. Tras casi dos meses lesionado y sin haber podido todavía jugar ningún minuto esta temporada, el noruego parece listo para entrar en su primera convocatoria del curso.

Pablo Barrios también ha dejado atrás su lesión muscular y, de igual manera, estará listo para jugar ante el Alavés después de perderse los tres últimos partidos previos al parón de selecciones, que al final ha sido clave de cara a su recuperación.

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Además, Diego Pablo Simeone ha recuperado ya a todos los internacionales, motivo por el que la sesión de este jueves se ha retrasado a la tarde. El viernes a las 11:00 horas está programada la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Vitoria, en la que el Cholo podría probar su posible once, a priori con toda la plantilla disponible. Tras la sesión, el técnico argentino atenderá a los medios sobre las 13:00 horas.