Rueda de prensa previa al Real Madrid - PSV de Champions

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha pasado este lunes por la sala de prensa de Valdebebas en la previa del partido ante el PSV, correspondiente a la quinta jornada de la Champions League. El técnico, con un tono muy pausado, ha rechazado la posibilidad de rebajarse el sueldo tal y como planteó Luis Enrique, ha dejado un gran mensaje a Vinícius sobre su recuperación futbolística y también se ha mostrado enfadado con las palabras de Santi Comesaña, que metió "en el mismo saco" al Barça y al club blanco en sus quejas arbitrales tras perder en el Camp Nou.

Cómo afrontan el partido ante el PSV: "Es un buen equipo. Vale más que los puntos que tiene. Viene a jugar para los puntos, no viene a pensar que va a perder. Buen equipo, buenos jugadores, entrenador con experiencia. Algunos con muchos años de competiciones europeas. No será fácil para nada. Tres días entre partidos es duro, pero tiene que ser. Ellos han jugado también como nosotros, el sábado, un partido más fácil que ganaban 4-0 al minuto 60. Como siempre hago, un par de piernas frescas con energía nueva cuando hay poco tiempo entre partidos. Los 12 puntos nos dan tranquilidad, pero no queremos jugar el playoff".

Algún jugador con manera de entrenador: "Conversaciones de fútbol siempre tienes, sobre todo sobre nuestro fútbol, nuestras cosas. Me gusta que el jugador esté conforme con lo que le pedimos. Siempre hablamos. Pensar en jugadores que un día puedan ser... es pronto. Tenemos mucha gente joven y poca gente que se acerca al final de carrera. Creo que Bernardo Silva será presidente del Benfica, pero entrenadores me cuesta pensar".

Vinícius, su dinámica y su mejor versión: "Creo que sí, que volverá a su potencial máximo. Es joven, a veces los jugadores cuando se acercan a los 30 algunos no consiguen mantener el nivel físico ideal. Algunos, no todos, pierden un poco la motivación. Vini es joven, la gente se puede olvidar que llegó muy joven, a un nivel altísimo demasiado pronto quizás. Ha ganado todo. Cuando lo querían matar, yo siempre decía que es muy bien chico, muy empático con todos, y esto es una base fundamental. Ahora ha llegado, ha tenido participación positiva. Recuerdo que contra el Villarreal cambia el partido, hace un gol que sería el gol de la victoria, es anulado y está cuatro partidos fuera. Se ha interrumpido un momento ya de crecimiento, de confianza, quizá se ha interrumpido ahí. Este fin de semana entra bien, ayuda a cambiar el partido. Mañana juega, todos esperamos su mejor versión. La temporada pasada conocí su mejor versión, pero estaba en el otro lado. Benfica dominando, Bernabéu de boca callada, Jude y Vinícius y se acabó la eliminatoria. Es el Vini que queremos. Por mi parte no tiene presión, sólo de trabajar bien, de querer ayudar en fase ofensiva y también defensiva, que es muy importante para el equilibrio. Conmigo, si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido".

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Qué cambian los entrenadores jóvenes de hoy en día: "La diferencia fundamental es que en nuestras generaciones para parecer tenías que ser. No estoy hablando de esos nombres que has dicho, pero hay muchos que parecen antes de ser y algunos que parecen sin nunca llegar a ser. Es una diferencia fundamental. En fútbol, las herramientas, el modo de analizar, la dimensión de los staffs, el nivel de análisis, las cámaras tácticas, el live, las cargas... El mundo ha cambiado, no el fútbol, y te tienes que adaptar".

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Mourinho contesta a Comesaña, el calendario y la posible bajada de sueldo

Lesiones de Kane y Doué y quejas del calendario: "Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, correr riesgos y así es la vida. Si alguno quiere hacer huelga por hacer muchos partidos, a ver si quiere gana un 50% menos. Es duro, pero nos tenemos que adaptar, sufrir y adaptarnos a una situación nueva y difícil. Es difícil, es difícil. Hoy soy entrenador de club, mañana no lo sé, puedo ser de selección. Los de clubes pensamos que para qué tantos partidos de selección, viajes para amistosos, la Nations League que no interesa nada. Los entrenadores de selección pensarán que son partidos fundamentales, para las federaciones. Es un conflicto de intereses a nivel deportivo. Al final, es plin plin (dinero) que decide todo. Y a jugar. Pero si podemos jugar más de tres en tres días, sería mejor".

Las palabras de Comesaña sobre Barça y Real Madrid: "Tiene amnesia. Por eso (añadió al Madrid), tiene amnesia. Contra el Madrid 2-0, partido acabado, gol anulado, Vinícius expulsado, Real Madrid con diez. Tiene amnesia, les gusta decir lo más fácil, que es meter los dos en el mismo saco. Que lo haga pero que no lo haga con Negreira. Si quiere decir tonterías o tener amnesia, en estas cosas pequeñas, no es dramático".

Luis Enrique decía que se bajaría el sueldo por menos ruedas de prensa: "Yo no. Acepto lo de Luis Enrique, pero yo no. No. Nada. Mismas ruedas de prensa, da igual".

Muchos puntos en los últimos minutos: "Depende de la situación. Ganar partidos en el último minuto tiene cosas buenas y malas. El otro día en los últimos 15' el riesgo estaba ahí. Cuando cambias estructuras, perfiles, vas a por todo y abres la puerta a tener contratiempos y ni sacar 1 punto. La situación perfecta es el partido tipo Valencia o Santander, llegas y en 5 minutos todos sabemos cómo va a terminar el partido. Es lo ideal. En otras no eres capaz. El Celta tiene mucha culpa positiva del partido difícil que nos regaló. La situación de viajes, no entrenar, estar juntos por primera vez un día antes, no hacer trabajo táctico... Tengo buenos mentirosos, los que me dicen que están a tope pero no están. Son mentirosos, me gusta muchísimo, pero son mentirosos, dicen que están a tope pero no están. Cuando ganas piensas que fantástico. Son puntos de oro".