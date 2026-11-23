Pablo Sánchez 23 NOV 2026 - 07:54h.

Brahim Díaz, Endrick y Carlos Espí: los tres damnificados en la gran racha de Mourinho

Ampliará su contrato hasta 2031

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El trabajo del Real Madrid en este primer tramo de la temporada va mucho más allá de lo meramente deportivo. Desde las oficinas, el club ha efectuado varios movimientos, bien sea para ampliar contratos o avanzar en algunos detalles de la plantilla de cara al futuro. El club que preside Florentino Pérez ya cerró varias renovaciones, otras están apalabradas y alguna se hará efectiva esta misma semana.

Brahim será el próximo en ampliar su vinculación con el conjunto merengue. El atacante tiene contrato hasta 2027 y muy pronto, probablemente esta misma semana, el Madrid anuncie su renovación hasta 2031. En un primer momento se habló de 2030, aunque todo apunta a que finalmente serán cuatro años más.

De esta forma, Brahim se sumará al carrusel de oficialidades que ya ha anunciado esta temporada el equipo blanco. Entre ellas, las de Vinicius, Arda Güler o Tchouaméni. Una vez se cierre el contrato de Brahim, Rüdiger será el único jugador de la plantilla cuya vinculación con el club finalice en 2027. Mientras tanto, las renovaciones de Bellingham y Courtois también se cocinan a fuego lento en las oficinas del Santiago Bernabéu.

Courtois y la parada clave ante el Celta

Thibaut Courtois declaró que está para hacer paradas como la que completó con 0-1 en el marcador y que permitió la jugada del 1-1 tras la victoria de su equipo en la visita del Celta de Vigo en la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS.

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"La primera viene de un uno contra uno, quería anticipar el tiro raso o el pase raso, me hice muy grande, y la segunda sabía que tenía un buen tiro, tuve que empujar mucho, porque el balón iba cada vez más lejos. 30 segundos o menos después empatamos, así que dos paradas importantes, para eso estoy", añadió, respecto a sus dos intervenciones clave, en el micrófono de Real Madrid TV.

Una parada del guardameta permitió a su equipo construir el contragolpe que culminó con el tanto de Bellingham. Aun así, Courtois destacó como factor clave en la remontada a Mourinho: "La charla del míster al descanso. En la primera parte no hemos sido nosotros, no hemos corrido, nos han metido un gol temprano, nos costó crear ocasiones. En la segunda hemos hecho todo mejor, encontrado ese primer gol y no dudaba que iba a llegar el segundo, sobre todo cuando Carlos ha entrado, es un poco talismán arriba".