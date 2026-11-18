Fran Fuentes 18 NOV 2026 - 12:56h.

El centrocampista turco sella su importancia con el club de la mejor manera: ampliando su vinculación hasta el 2032

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El Real Madrid ha anunciado la renovación de Arda Güler. El centrocampista turco, que se ha hecho fundamental en el conjunto blanco durante las últimas temporadas, ha ampliado su vinculación con el conjunto blanco y da un salto en importancia tanto a nivel de reconocimiento como de escala salarial.

Y es que, según informa el diario Marca, el futbolista turco se coloca en el escalón medio-alto de la escala salarial. Una subida que implica un reconocimiento explícito de la importancia y trascendencia que ha alcanzado en el club a nivel deportivo. Del mismo modo, Kylian Mbappé ha celebrado la noticia, respondiendo al futbolista turco en su publicación de Instagram con un comentario: "Gracias, dormiré mejor esta noche", afirma el futbolista francés.

Este es el comunicado oficial del Real Madrid: "El Real Madrid C. F. y Arda Güler han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.

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Arda Güler llegó al Real Madrid en julio de 2023, con 18 años. En sus cuatro temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 126 partidos, y ha ganado 5 títulos: 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga y 1 Supercopa de España. Es internacional con Turquía, selección con la que ha jugado 38 partidos hasta el momento. El pasado mes de septiembre recibió el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025-2026".

El orgullo de Arda Güler al anunciar su renovación

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Por su parte, Arda Güler ha posteado un mensaje en sus redes sociales explicando las sensaciones de su renovación: "Historia que tú hiciste, historia por hacer. Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor.

Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única.

Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032", ha expresado.