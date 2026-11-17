"No es fútbol, son Tebas y Negreira", decía la pancarta

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Castigo al Real Madrid por la pancarta contra Javier Tebas. La Comisión Antiviolencia ha propuesto este martes una sanción de 3.001 euros contra el club blanco tras la pancarta mostrada el pasado 18 de octubre en la 'Grada Fans' del Santiago Bernabéu durante el partido ante el Sevilla FC, dedicada al presidente de LaLiga y al 'caso Negreira'.

El propio Real Madrid se hizo eco de la pancarta mostrada y habló de "indignación" en la grada, lo que invita a pensar que también estaba detrás de la idea. "No es fútbol, son Tebas y Negreira", decía el cartel ubicado en las primeras filas del fondo sur del Santiago Bernabéu, con los nombres resaltados en colores azulgrana, además de corear cánticos en contra del presidente de la competición liguera.

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La iniciativa surgió tras la tensión institucional y la petición de dimisión del presidente de LaLiga por parte del club blanco, mientras que Tebas respondió acusando a la directiva del Real Madrid de orquestar la protesta.

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Antiviolencia propone la multa de 3.001 euros al Real Madrid por "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir la introducción y exhibición, hasta en tres ocasiones, de una pancarta de grandes dimensiones sin la necesaria comunicación previa y sin contar con el certificado de estar fabricada con materiales ignífugos".