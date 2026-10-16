Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 15:30h.

Nuevo capítulo en la guerra entre el Real Madrid y LALIGA

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La polémica habitual entre el Real Madrid y LALIGA ha vivido este viernes un nuevo capítulo a raíz del tuit de Javier Tebas comparando los métodos de presión del club blanco a través de Real Madrid TV y otros medios con los de Joseph Goebbels al frente de la Alemania nazi. La entidad madridista ha emitido un comunicado pidiendo su "dimisión inmediata" al frente del organismo calificando esas palabras como "inadmisibles", al margen de dudar de su "neutralidad".

El comunicado del Real Madrid pidiendo la dimisión de Javier Tebas

Ante las manifestaciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en las que compara los métodos de actuación de la dirección del Real Madrid con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, señalando a Real Madrid Televisión como instrumento de esa supuesta estrategia, el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente:

El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones.

Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación. Resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir contra nosotros sus descalificaciones, atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna.

Resulta especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira.

Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones.

El Real Madrid exige asimismo una renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina, mediante la renovación de quienes desempeñaron funciones de responsabilidad durante aquella etapa.

Resulta especialmente significativo que Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, organización en la que se integra el Comité Técnico de Árbitros, dedique sus esfuerzos a desacreditar al Real Madrid en lugar de impulsar, desde sus responsabilidades institucionales, el esclarecimiento de estos gravísimos hechos y la necesaria regeneración del fútbol español.

La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español.

Por todo ello, el Real Madrid C. F. considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa.

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En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

El Real Madrid C. F. continuará defendiendo sus derechos, su prestigio institucional, el completo esclarecimiento del caso Negreira y la necesaria regeneración del fútbol español.