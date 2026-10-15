El entrenador del Real Madrid ha decidido darle este jueves el día de descanso a sus jugadores

Mourinho: "El anti-mourinhismo vende, el mourinhismo es una forma de estar en la vida"

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José Mourinho ha decidido darle a su jugadores este jueves entero de descanso. El entrenador portugués le ha dado el día libre a los suyos tras la remontada in extremis contra la Roma en la Champions League. Puede parecer un premio pero, ¿esto realmente tiene sentido? Al Real Madrid le está costando una barbaridad ganar sus partidos, prácticamente no juega nada. Hay decisiones que tampoco se entienden desde el banquillo y se están montando unos espectáculos alrededor de los árbitros que poco beneficio le hacen a la imagen de un club histórico.

Después de venir de tres semanas de parón y después de que Mourinho haya estado muchos días sin contar con casi toda su plantilla, ahora, justo ahora, en una vorágine brutal de encuentros de LALIGA y de la Champions, ha decidido que hoy es un buen día para que sus jugadores no trabajen. Yo puedo entender que tras un partido y un viaje el descanso también es importante, pero el día tiene muchas horas y el entrenamiento de un futbolista va más allá de salir un rato al césped hacer ejercicio.

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El día tiene muchas horas para que haya tiempo para todo. Si no quiere cargarlos físicamente, pueden ir a Valdebebas para hacer masaje y recuperación, pueden hacer charlas tácticas, entrenar los balances defensivos, la presión y otros muchos aspectos del juego que para nada parece que este Real Madrid tenga dominado. Pero no. Al igual que ya pasó con Álvaro Arbeloa, parece que es mejor seguir haciendo lo que quieren los futbolistas para que todos estén contentos y que descansen tras un choque aunque tengan otro dentro de tres días.

Este Real Madrid no juega nada, pero a su entrenador eso no parece importarle mucho. Para que no son conscientes de que este Real Madrid no puede menospreciar a ningún rival porque cualquiera la puede pintar la cara. Otro batacazo en LALIGA, implicaría que el FC Barcelona pudiera dejar casi todo sentenciado ya en octubre. Sí, sí porque Mourinho ha decidido que descansen hoy cuando faltan sólo 10 días para jugar contra el Barça, el eterno rival del Real Madrid que se está paseando en este inicio de temporada tanto en LALIGA como en la Champions. Repito: aunque haya que ir partido a partido, hay muchas cosas que se pueden hacer antes que darle descanso a los jugadores.

A lo mejor ahora es que la táctica de Mou es decir, venga día libre para todos y cada uno a hacer lo que le plazca. Ya con que nos veamos un ratito el viernes y otro ratito el sábado se prepara el partido contra el Sevilla y luego igual: otros dos ratitos el lunes y el martes y se prepara el duelo contra el RB Leipzig. Y a lo mejor ahí, después de ese otro choque de Champions, les da otro día libre porque total con otros dos ratitos el viernes y el sábado se prepara el El Clásico frente al FC Barcelona.

Eso es así. El calendario está así de apretado. Digo yo que si ahora tiene el equipo toda esta carga de partidos y está viendo que como conjuno no funcionan y que sólo culpa a los árbitros de todo... por muchas horas que pase en Valdebebas, a lo mejor el procedimiento no es el mejor. Ya después de El Clásico tienen ahí varios días libres porque no juegan esta ronda la Copa del Rey. Ahí sí que se puede aprovechar para darle vacaciones a la plantilla tras unas semanas muy cargadas. Al final, Mourinho llegó para imponer mano dura en el vestuario y, aunque parece que brevemente algunas cosas han cambiado, la realidad demuestra que todo sigue igual, que si los jugadores quieren descansar, el entrenador termina dándoles el premio. Parece que al final la mano dura de Mou sólo sale a relucir para atizar a los árbitros, pero no a sus jugadores.