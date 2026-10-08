Mourinho tiene a cuatro jugadores fundidos tras el parón y pueden condicionar el once ante el Villarreal

Fran Duarte Madrid, 08 OCT 2026 - 12:27h.

Bellingham, Güler, Cucurella y Dumfries lo han jugado prácticamente todo con sus selecciones en este parón y Mou debe elegir si contar con ellos o darles descanso

Así está la enfermería del Real Madrid para el partido ante el Villarreal: cuatro bajas, dos dudas y dos buenas noticias

Compartir







Después de dos largas semanas sin fútbol en LALIGA EA Sports, regresan los partidos a la competición y uno de los más llamativos de esta jornada es el Real Madrid – Villarreal. Un encuentro vital para los de José Mourinho después de irse al parón con una derrota contra el Atlético de Madrid que los dejó a seis puntos del FC Barcelona que se mantiene líder. Los blancos se están jugando LALIGA ya en octubre y si no obtienen los tres puntos pueden volver a pasar por una temporada muy larga y llena de críticas.

Por eso Mou no quiere especular y necesita tener de vuelta a sus jugadores para armar el mejor once posible y plantar cara a los de Íñigo Pérez. El problema es que muchos de ellos han sido fundamentales con sus selecciones en este parón y algunos vuelven con una carga excesiva de minutos que pueden condicionar su presencia en el once inicial del portugués para el encuentro del Santiago Bernabéu.

Denzel Dumfries - 350 minutos jugados (Países Bajos) Jude Bellingham - 272 minutos jugados (Inglaterra) Marc Cucurella - 270 minutos jugados (España) Arda Güler - 270 minutos jugados (Turquía) Eduardo Camavinga - 204 minutos jugados (Francia) Vinicius - 192 minutos jugados (Brasil) Trent-Alexander Arnold - 180 minutos jugados (Inglaterra) Diomande - 180 minutos jugados (Costa de Marfil) Endrick - 139 minutos jugados (Brasil) Carlos Espí - 106 minutos jugados (España sub-21) Brahim Díaz - 94 minutos jugados (Marruecos)

Aunque la gran mayoría de futbolistas del Real Madrid han tenido compromisos internacionales, solo los de los países europeos han sido realmente competitivos por formar parte de la clasificación para la UEFA Nations League. Por lo que jugadores como Brahim, Vinicius, Diomande, Brahim o Endrick han podido rotar más con sus respectivos países generando una carga menor de minutos acumulados.

PUEDE INTERESARTE José Mourinho pone la cruz a dos jugadores del Real Madrid

Alerta por los minutos jugados con cuatro futbolistas del Real Madrid

Sin embargo, entre los jugadores que sí han estado disputando la Nations League hay varias piezas piezas fundamentales para José Mourinho que llegan prácticamente fundidos después de haberlo jugado prácticamente todo. Ese es el caso de Jude Bellingham, Marc Cucurella, Denzel Dumfries o Arda Güler. Cuatro futbolistas que deberían ser titulares con Mou, pero la acumulación de minutos le obliga a ser prudente y alguno podría descansar al menos de inicio contra el Villarreal. A los que, además, hay que sumar las posibles bajas de Mbappé, Fede Valverde o Konaté por lesión o la de Dean Huijsen por sanción.

El caso más dramático quizá es el de Denzel Dumfries, después del flaco favor de Xavi Hernández al Real Madrid. Es cierto que Países Bajos se jugaba prácticamente la clasificación a la siguiente fase de la Nations League en cada partido y por eso el entrenador catalán no ha podido prescindir de él, utilizándole durante 350 minutos (solo le sustituyó en el minuto 80 contra Serbia). Algo similar le ha ocurrido a Jude Bellingham, que es igual de imprescindible para Inglaterra que para el Real Madrid y Tuchel le ha tenido jugando durante un total de 270 minutos en cuatro partidos (saliendo de suplente solo en un encuentro contra República Checa). Y si es fundamental Jude para Inglaterra, imaginen Arda Güler con Turquía, obligado a jugarlo todo con el conjunto otomano (270 minutos) y con el único alivio de que los turcos han jugado un partido menos que otras selecciones en este parón de la UEFA Nations League. Por último, está Marc Cucurella, otro de las piezas fundamentales en este nuevo Madrid de Mou, que también ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Luis de la Fuente en España (270 minutos) y dejándole descansar solo en el partido contra Chequia (en los otros tres partidos los ha jugado completos).

Cuatro futbolistas que se han convertidos en el eje del equipo construido por Mourinho y, precisamente, los cuatro jugadores que más han rendido en este inicio de temporada. Los cuatro ya están en Valdebebas junto con el resto de sus compañeros para preparar el duelo contra el Villarreal y Cucurella, Bellingham han realizado trabajo específico junto a Trent-Alexander Arnold antes de incorporarse a la disciplina junto con el resto de la plantilla. Arda Güler y Dumfries sí se han entrenado con normalidad. Ahora Mou deberá decidir si darles algo de descanso después de toda esta acumulación de minutos en solo dos semanas o si por el contrario prefiere utilizarles y seguir beneficiándose del nivel que han seguido demostrando con sus selecciones.