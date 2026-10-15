Fran Duarte Madrid, 15 OCT 2026 - 10:42h.

El entrenador portugués mostró su enfado tras el segundo gol de la Roma y le echó la bronca a Vinicius delante de todas las cámaras después de su error en ese tanto

Mourinho señala a Vinícius tras la remontada en Roma con dos indirectas: "No me ha gustado nada"

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José Mourinho tuvo un partido muy movidito en su regreso al Olímpico de Roma. El que fuera entrenador de la AS Roma y actual entrenador del Real Madrid fue fundamental con los cambios para conseguir la remontada (3-4), aunque tal y como dijo él mismo, hubo dos goles que encajaron los blancos que no le gustaron nada al técnico portugués. Con uno de ellos no cabe duda y solo hay que ver los gestos de Mou tras encajar el 2-1, dejando bien claro su cabreo con Vinicius por perder el balón al intentar un taconazo.

El visible enfado de Mou con Vinicius

Tal y como recogió la retransmisión del partido, con una cámara siguiendo en todo momento al entrenador portugués, Mou se mosqueó muchísimo con Vinicius por el intento de tacón frustrado que provocó el 2-1 a favor de la Roma. El brasileño está acostumbrado a hacer ese tipo de acciones pegado a la banda y en una parte mucho más alta del campo donde no hay riesgo de que pueda ocurrir lo que ocurrió. Sin embargo, contra la Roma Vinicius adoptó una posición más cercana a los centrocampistas para intentar despejar la intensa presión de los italianos. Una zona donde está terminantemente prohibido intentar filigranas como la que intentó el brasileño y que puso en problemas a sus compañeros. La gran mayoría de ellos acabó increpando también a Vinicius por esa acción mientras el delantero trataba de disculparse con ellos y con su entrenador.

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“En el segundo tiempo estaba más estable y es cuando nos comemos un gol que no podemos comer, no podemos hacer lo que hemos hecho”, dijo el portugués sobre el segundo gol después del partido, volviendo a señalar públicamente a Vinicius por su error, después de haberlo hecho sobre el césped con una bronca que ha dado la vuelta al mundo.

Apoyo brutal al brasileño a pesar del enfado

Sin embargo, Mou es de esos entrenadores que igual que critican con sinceridad, también apoya a sus jugadores a muerte. Después del palo por el fallo en ese gol, José apoyó a su futbolista a ultranza al comentar la sanción que le ha caído en LALIGA después de su agarrón de pelo a Saliba. “¿Es normal que dos horas antes del partido un jugador sepa que le caen cuatro partidos de suspensión? No hace falta que me respondas. ¿Es normal? ¿No podían anunciarlo ahora, mañana por la mañana? ¿Tenían que hacerlo cuando veníamos de camino al estadio? En portugués se dice: “Gato escondido con la cola asomada”. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. El gato va por libre, se hacen cosas sin vergüenza. Va por libre. Dos horas antes de un partido, un jugador de un equipo español que ha hecho tres puntos para el prestigio del fútbol español, no me parece normal. Pero ya me parece normal, porque el gato ya no está escondido”, comentó el portugués cuando le preguntaron por el partido de Vinicius en rueda de prensa. “El primer tiempo, mi culpa. O culpa de Gasperini. Metió a Soulé ahí y Wesley nos machacó con mucho dos para uno. Difícil para Vini. En el segundo le di la libertad de jugar por otro lado. Wesley se acabó con Diomande. Vini perdió un balón que no puede perder. Pero ya está, yo también cometo errores. Es una pena que ahora que estaba creciendo, siendo feliz otra vez, pase eso”.

“Es normal que no esté contento. Si él hace lo que tantos hacen, tirar la botella, eso no me gusta. La frustración es normal. Pero después del partido estaba muy contento por la victoria”, comentó Mou sobre el enfado de Vini tras el cambio. “El jugador intenta bloquear sentimientos. Yo también tuve que hacerlo para jugar aquí en mi estadio, con gente que yo amo. Un jugador también debe tener esta capacidad y lo hizo bastante bien. El primer tiempo es culpa positiva de Gasperini. No es culpa de Vinicius, sino de Gasperini”, acabó sentenciando sobre el partido de Vinicius y cómo le afectó conocer la sanción justo antes del partido contra la Roma.