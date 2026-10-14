Duro castigo para Vinicius Júnior por su tirón de pelo: todos los partidos que se pierde

Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 19:26h.

Una sanción que va más allá del Clásico

El CTA reconoce un error a medias y obvia a Vinicius a expensas de Isaac Romero: "Claro y manifiesto"

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Vinicius Júnior ya conoce su castigo. Una vez reunido el comité, el jugador del Real Madrid ha recibido una dura sanción por su tirón de pelo a un rival en el pasado Real Madrid - Villarreal CF. La amenaza del Clásico sobrevolaba y lo cierto es que el extremo brasileño se perderá muchos más encuentros de LALIGA EA Sports. Eso sí, según ha podido conocer ElDesmarque, el conjunto blanco recurrirá la sanción.

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¿Cuántos partidos se perderá Vinicius Júnior?

La sanción de Vinicius es de cuatro partidos. Es decir, el atacante madridista no estará este fin de semana ante el Sevilla FC y no volverá a jugar en la competición doméstica hasta el próximo 22 de noviembre ante el Celta de Vigo. De este modo, el atacante merengue no estará tampoco en el duelo de máxima rivalidad ante el FC Barcelona que se disputará en el Camp Nou.

Los otros dos partidos en los que será baja por sanción serán ante el Racing de Santander en El Sardinero el próximo 1 de noviembre y el partido de Mestalla ante el Valencia CF que se celebrará el próximo 7 de noviembre.

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Cabe recordar que este castigo solo afecta a la competición liguera. Vinicius Júnior podrá ser de la partida este miércoles en el importante compromiso ante la Roma de la UEFA Champions League. En este periodo de ausencia, el atacante brasileño podrá reencontrarse con el balón en los duelos europeos ante el RB Leipzig en el Bernabéu emplazado para el próximo 21 de octubre, así como en la visita del Real Madrid al AEK de Atenas en un choque que se disputará el próximo 4 de noviembre.

Conocido el castigo de cuatro encuentros, Vinicius solo opta a disputar cinco jornadas de LALIGA EA Sports de aquí a final de año. Además del Celta de Vigo, el brasileño podría jugar ante Deportivo Alavés, Athletic Club, Osasuna y Deportivo de A Coruña.