Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 19:29h.

Tres jugadas de tres encuentros de Primera han sido analizadas

Iturralde pide a los árbitros explicar la expulsión de Isaac Romero en el Ciutat: "Más que esta..."

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Los árbitros explican las decisiones más polémicas de la pasada jornada 8 en LALIGA EA Sports. Como viene siendo habitual, el CTA ha difundido este martes el último episodio de 'Tiempo de Revisión', espacio en el que se señalizan errores y aciertos arbitrales para zanjar dudas futuras. En esta ocasión, tres encuentros de la Primera División cobran protagonismo.

Los partidos que han sido analizados son los siguientes: Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, Real Betis - Osasuna y Real Sociedad - Deportivo de A Coruña. La expulsión de Vinicius Júnior ante el Villarreal CF por un tirón de pelo a Saliba no aparece en el citado episodio.

El error a medias que reconoce el CTA en la jornada 8 de LALIGA EA Sports

En estos tres encuentros, los árbitros solo reconocen un error... a medias. En Mendizorroza, Quintero González tuvo que acudir al monitor de campo VAR para corregir una decisión. En primera instancia, el trencilla no amonestó a Ángel Pérez, pero tras la llamada de la Sala VOR, el futbolista del Alavés recibió la roja directa: "Tarjeta roja por acción clara de juego brusco grave. Error claro y manifiesto del árbitro. El VAR acertó al intervenir".

En La Cartuja, los árbitros ponen el foco en el penalti que inauguró el marcador. Unai Santo golpeó con su mano el rostro de Rodrigo Riquelme en el área, una decisión ante la que el CTA no duda: "Penalti. Acierto del árbitro".

Por último, el penalti de Pablo Marín sobre Nsongo Bil que acabaría costándole la expulsión. El Comité Técnico Arbitral, al igual que ocurriese en la acción del Betis - Osasuna, no duda con la actuación del colegiado: "Penalti y tarjeta roja. Acierto del árbitro".

¿Por qué no se analiza la polémica expulsión de Isaac Romero?

La polémica expulsión por segunda amarilla a Isaac Romero no aparece en el episodio de 'Tiempo de Revisión' difundido este martes. La razón atiende al tema horario, ya que el CTA suele posponer el encuentro del lunes para la próxima semana. Habrá que esperar para saber si los árbitros explicarán una decisión que, a ojos de Eduardo Iturralde, es "muy didáctica" y ayudaría a entender la interpretación del colegiado.