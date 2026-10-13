Ángel Cotán 13 OCT 2026 - 00:14h.

El que fuera colegiado internacional también explicó la interpretación de Cordero Vega

Luís Castro responde a "la superioridad" de García Plaza y al gesto de Isaac Romero: "Normal que pase algo"

Compartir







La expulsión de Isaac Romero dará que hablar. Tras firmar un golazo de bandera en un eterno tiempo añadido para brindar momentáneamente la victoria a los suyos, el canterano del Sevilla FC fue expulsado por doble amarilla tras mandar a callar a un sector de la grada del Ciutat de València. El delantero no daba crédito, y tras abandonar el terreno de juego, el Levante igualaría el encuentro para completar la locura total.

La decisión de Cordero Vega, muy interpretativa, no convence a todos. Casos recordados por los aficionados de otros futbolistas que realizaron el mismo gesto y no fueron amonestados inundan internet, razón por la que Eduardo Iturralde pide a los árbitros que expliquen la jugada.

Eduardo Iturralde pide a los árbitros que expliquen la expulsión de Isaac Romero

El ahora tertuliano explicó la decisión del colegiado en el micrófono de El Larguero de la Cadena SER: "La regla de juego te dice que te podrán amonestar si actúas de una forma provocadora o exaltada, y claro, eso lo interpreta el árbitro. No sé si esa señalización con el dedo en la boca tú la consideras exaltadas, pero lo que sí, que la consecuencia fue que cayeron botellas".

PUEDE INTERESARTE El mercado amenaza a David Otorbi y el Valencia cuenta con una defensa por el fichaje

A renglón seguido, Eduardo Iturralde instó al Comité Técnico de Árbitros a incluir esta jugada en Tiempo de Revisión, espacio en el que semanalmente los árbitros explican las decisiones más polémicas de la jornada en LALIGA. El que fuera árbitro internacional entiende que la decisión puede generar unas dudas entre los aficionados que deberían resolverse: "La puntualización importante es que, ya que estamos en la jornada 8 y tenemos Tiempo de Revisión, más didáctica que esta jugada... porque que me digan 'esto es penalti' no es didáctico, pero más didáctico que este tema, de cómo te diriges a la grada, esto sí que sería didáctico".