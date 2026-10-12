Basilio García Sevilla, 12 OCT 2026 - 23:48h.

"Siempre que ganamos nos ponen ocho o nueve minutos de descuento"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Levante UD: de notable a aprobado en un descuento lamentable

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El Sevilla FC ha sacado un empate más amargo que dulce de su visita al Ciutat de València de este lunes. Llegó al descuento ganando, el Levante UD empató, volvió a ponerse por delante y de nuevo llegó el gol de los granota para arrebatar la victoria al equipo de Luis García Plaza, que volvía al estadio levantinista.

El entrenador madrileño afirmó que con once hombres no habría llegado el tercer gol local, y recordó que se han visto en numerosas ocasiones a jugadores celebrando tantos llevándose el dedo a la boca y mandando a callar a la grada, y que jamás había visto una roja por ese detalle. “Hasta el 0-2 somos muy superiores. Es una pena que solo fuéramos 0-2, hemos hecho una hora muy buena, hay una jugada clave que nos meten un gol muy rápido, le hace crecerse, juegan más directo, se producen rechaces y nos empatan. Después nos logramos poner 2-3 y la expulsión… Si acabamos con 11 no perdemos el partido. Hubiéramos salido a presionar, en el gol ha habido seis rebotes, un poquito de todo… muy orgulloso del equipo, no es fácil ser 60 minutos muy superiores, al contrario, contento”, resumía en los medios de comunicación del club.

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“El fútbol es las áreas, nos pasará un día que no juguemos mejor y lleguemos y metamos. Hemos sufrido más, no hemos perdido opciones de llegar, cuando hemos hecho lo más difícil. Es verdad que Isaac hace así (se lleva el dedo a la boca), pero es que después lo hacen otros jugadores... Siempre que ganamos nos ponen ocho o nueve minutos de descuento. El ultimo gol es después de muchos rebotes, cosas que pasan. Feliz por los chicos y a seguir”, añadía, quejándose tanto de la expulsión como del desproporcionado descuento que ha señalado Cordero Vega.

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Calendario. “De los cinco partidos tenemos cuatro fuera. Es una plaza complicada, teníamos un inicio complicado en los primeros nueve partidos, con Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Creo que el equipo va a competir, es lo mas importante, tenemos que mejorar, la gente crecer, y sobre todo matar el partido y no dejarles crecer”.

Más de la expulsión de Isaac. “Le manda a callar, esperemos que si lo hace uno de un equipo de arriba le saque amarilla, porque si lo hace el Levante también se lo saca”.

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Tensión. “Nos han comentado que ha pasado algo en la mañana y condeno cualquier violencia. Está fuera del deporte y de la vida. No hay rivalidad entre clubes ni entre nada”.

Pitada del levantinismo. “No pasa absolutamente nada. Hay gente que ha vivido solo la eliminatoria famosa y no lo que hemos vivido antes, en la que yo defendía los colores del Alavés. Nadie me va a quitar lo que vivimos aquí. Hay gente que está crispada y no sabe la historia de este club, de mi salida. Queda para mí, la gente que me conoce sabe lo que vivimos aquí”.

El empate en el vestuario. “Se lo ha tomado mal y mañana se lo tomará mejor. Llevamos dos empates y una victoria en el descuento. Son cosas que pasan, no es un gol limpio, hay cuatro o cinco rebotes, pero es lo que hay. Mañana a entrenar y a preparar el Bernabéu”.

Expulsión de Isaac. "Por el reglamento es amarilla, cuando mandas a callar a la afición. Es verdad que ellos tiran botellas. Te insultan, te dicen de todo, y tú no puedes hacer nada... Son personas contra personas. Hablo de cualquier jugador, a mí me han tirado una botella que me ha dado, y hay que identificar a esa gente, en Sevilla o en cualquier campo. Lo que quiero ver es si lo hace alguno de un equipo grande si se la echan".