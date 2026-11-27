Javi Rayo 27 NOV 2026 - 07:01h.

José Álvarez desvela en El Chiringuito las intenciones del Barça con el delantero noruego

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El mal momento que atraviesa el Manchester City ha puesto a Erling Haaland en el centro de todos los rumores. José Álvarez ha desvelado las intenciones del FC Barcelona con respecto a un hipotético fichaje del delantero noruego. Cabe recordar que Haaland es un viejo anhelo de Joan Laporta de los tiempos en los que Mino Raiola, ya fallecido, era su representante.

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Erling Haaland, ¿una opción para el FC Barcelona?

"Josep, es verdad que el Barça, la próxima temporada, probablemente tenga que ir a por un nueve al mercado. Yo lo que sé ahora mismo es que al Barça obviamente le gusta Haaland y que juegan con tres variables importantes, ¿vale? Haaland quiere jugar en España, eso lo ha reconocido. De hecho, os acordáis cuando vino a Madrid y a Barcelona que vio la ciudad deportiva de los dos equipos... Y la segunda, Josep, que es muy importante, eh, la gente de Haaland tiene una relación maravillosa con Joan Laporta. De hecho, llegó a decir que nunca le podría decir que no a Laporta. Y no quiero decir que es más fácil, es más fácil para negociar. Y la tercera, Josep, la situación actual del Manchester City", revelaba José Álvarez durante su intervención en El Chiringuito.

Una operación que no le saldría nada barato al FC Barcelona y que, a día de hoy, parece difícil que pueda ser asumida por la economía azulgrana. Por poner en contexto, el internacional con Noruega tiene contrato con el Manchester City hasta finales de junio de 2034. Y su valor de mercado se encuentra en unos increíbles 220 millones de euros, con lo que estaríamos hablando, probablemente, en el mayor traspaso de la historia del fútbol.

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