Juan Pérez 27 NOV 2026 - 00:50h.

Todos los caminos apuntan al Real Madrid

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La profecía sobre el futuro de Erling Haaland en España tiene cada vez más peso en el tablero de ajedrez en el que se convierte el mercado de fichajes cada temporada, más aún con jugadores tan sonados como el noruego. El estado actual del noruego, sombrío y entre rumores negativos por echar en falta a Guardiola, pesa en El Chiringuito ante un debate que coloca al '9' en el foco del Real Madrid.

Josep Pedrerol no duda cuando una estrella del corte de Florentino Pérez entra a escena hasta colocarse como uno de esos nombres futuribles a romper las barreras del fútbol internacional. Los gestos de Haaland con el Real Madrid son algo más que simbólicos en los últimos años, y la ausencia de los resultados esperados esta temporada, los vientos de cambio empiezan a llegar a Manchester con muchas opciones para dejar definitivamente la Premier League.

En esas entra el presentador de El Chiringuito a plantear una duda que posteriormente se convierte en debate. En su editorial, Pedrerol es claro ante la audiencia: "¿Viste la cara de Haaland ayer? Sin saber explicar qué pasa, echa de menos a Guardiola queda claro, y tiene ganas de cambiar de aires. ¡Cómo le gusta España! Hay que traerle, caray", aclara antes de dar el paso para que los tertulianos analicen el estado actual del punta en el mercado.

Uno de los más escépticos es Óscar Pereiro, que alimenta el debate aclarando que el brasileño Vinícius debería ser el que sale si llega el noruego: "Yo no he dicho que haya que fichar a Haaland, pero si viene, hay que cargarse al de la izquierda. Yo no ficho a Haaland. Si es una oportunidad y se pone a tiro por 100 kilos, vendería a Vinícius", confiesa ante sus compañeros.

En Inglaterra ven a Haaland en el Real Madrid

El génesis del debate está en las palabras de Gary Neville, que en las últimas horas ha colocado a Haaland de blanco con una cuenta atrás que endulza el futuro de los madridistas. El famoso jugador del Manchester United aclaró que ve a Haaland en el Real Madrid en menos de 18 meses: "Puedo ver a Vinicius marchándose. Puedo ver a Mbappé yendo a la izquierda y a Haaland arriba. Si miras a Florentino Pérez, él ficha a los mejores jugadores del mundo", confesó. Una realidad que en El Chiringuito dio para todo un debate abierto.

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