Alberto Cercós García 12 NOV 2026 - 12:11h.

FC Barcelona y Real Madrid, los principales candidatos para hacerse con Eerling Haaland

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El futuro de Erling Haaland podría dar un giro inesperado si el Manchester City termina pagando las consecuencias de su batalla judicial con la Premier League. El delantero noruego tiene contrato hasta junio de 2034, pero el escenario de un posible descenso administrativo del conjunto inglés amenaza con cambiar por completo los planes de futuro de algunas de sus grandes estrellas. Una situación que ha provocado que comiencen a aparecer los primeros rumores sobre el próximo destino del goleador. Y uno de los que se ha atrevido a poner nombre y apellidos a esa posible salida ha sido Paul Scholes, leyenda del Manchester United, que tiene bastante clara su apuesta: el FC Barcelona.

El excentrocampista inglés participó en el pódcast 'The Good, The Bad & The Football', donde le preguntaron por el equipo en el que podría terminar jugando Haaland si el Manchester City se viese obligado a abandonar la máxima categoría del fútbol inglés. Scholes no dudó demasiado antes de señalar al conjunto azulgrana, aunque también reconoció que hay otro grande del fútbol español en el que encajaría perfectamente. "Barcelona. Tiene pinta de jugador del Madrid, me lo imagino perfectamente con la camiseta del Madrid... pero irá al Barça", aseguró, dejando un pronóstico que no ha pasado desapercibido en Inglaterra.

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Las dudas de Haaland entre Barça y Madrid

La situación del Manchester City es el principal motivo que ha alimentado estas especulaciones. El club se enfrenta a 115 cargos relacionados con presuntas irregularidades financieras en la Premier League, de los cuales 114 le consideran responsable. La resolución está prevista para enero y, aunque todavía no existe una sanción definitiva, uno de los escenarios que se contempla es el descenso a Championship. Una posibilidad que complicaría enormemente la continuidad de futbolistas acostumbrados a competir por los grandes títulos y a disputar la Champions League.

Mientras tanto, el Barcelona aparece en el horizonte como una posibilidad que vuelve a cobrar fuerza, aunque una operación de semejante dimensión estaría lejos de ser sencilla. El noruego renovó en enero de 2025 hasta 2034 y sigue siendo una de las grandes referencias del proyecto.