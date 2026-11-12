María Trigo 12 NOV 2026 - 10:28h.

El jugador del Atlético de Madrid no entiende por qué pasan ciertas cosas en nuestro país

De Ester Expósito a Carlos González o Samantha Hudson, los famosos que han ido a las manifestaciones de la Huelga General

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Este miércoles, con motivo de la Huelga General, se hizo viral una imagen en la que unos manifestantes hostigaban a una persona mayor en una cafetería de Barcelona. La escena ha sido comentada por multitud de personas, entre ellas por el futbolista Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid no suele rehuir de ninguna polémica y suele mostrar lo que piensa a través de las redes sociales y, en esta ocasión, no ha sido menos.

El mensaje de Marcos Llorente

Hace sólo una horas, el centrocampista madrileño subió un post a las stories de Instagram en el que aparecía el citado vídeo del anciano e iba acompañado de la siguiente reflexión: "Y yo me pregunto: ¿A qué punto hemos llegado como sociedad? ¿Qué cojones nos está pasando? ¿Cómo se nos ha ido tanto la cabeza? ¿Dónde ha quedado el respeto por los demás? ¿Dónde está la libertad de cada uno para vivir sin que otros tengan que imponerle nada?"

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"Podemos pensar diferente, tener distintas ideas, defender lo que queramos. Pero el respeto y la convivencia debería estar por encima de todo. Menudo país estamos dejando. Pero, sobre todo, menuda sociedad en la que van a crecer nuestros hijos. ¿Qué futuro estamos construyendo? Ojalá estemos a tiempo de recuperar algo tan básico como el respeto, la educación, la libertad y el sentido común. España, me das miedo", añadió Marcos Llorente.

Esta no es la primera vez que Marco Llorente hace una reflexión de este tipo. Cabe recordar que hace solo unos días, debido al trágico accidente de tren de Urda (Toledo), el futbolista ya atacó de forma clara y contundente al por entonces ministro Óscar Puente, que dimitió poco después de este suceso.