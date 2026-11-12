Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 10:22h.

Actuarán en el Estadio de La Cartuja el sábado 22 y el lunes 24 de mayo

¿En qué afecta al Betis el concierto de U2 en La Cartuja?

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Si te quedaste sin entrada para el concierto de U2 en Sevilla del próximo 22 de mayo tenemos un notición para ti. Pero si eres el encargado de que el césped del Estadio de La Cartuja esté en las mejores condiciones para que el Real Betis Balompié juegue en un terreno de juego impecable, las novedades no son tan buenas. La mítica banda irlandesa U2 ha programado recientemente un segundo concierto en el Estadio de La Cartuja. Se celebrará el lunes 24 de mayo, este viernes 13 de noviembre salen a la venta las entradas, y constriñe el tiempo de reacción al club verdiblanco.

Así, serán el 22 y el 24 de mayo cuando Bono y compañía ofrezcan su mejor música en la capital de Andalucía 17 años después, y el recinto cartujano se adaptará para entonces. Pero existe un problema, y es que LALIGA EA SPORTS no habrá terminado a esas alturas y el Real Betis Balompié tendrá que jugar después como local en el mismo escenario del concierto. De hecho, ese mismo fin de semana se disputa la penúltima jornada, en la que el equipo verdiblanco se enfrenta al Rayo Vallecano en Vallecas. Este jueves, además, ha sido el día en el que U2 ha dado a conocer que habrá un segundo concierto en el recinto sevillano, que tendrá lugar dos días después del primero y todavía más cerca del inicio de la jornada 38.

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Así, el problema está en el partido de la última jornada y los tiempos se han reducido. El Betis recibirá el fin de semana del 30 de mayo al Atlético de Madrid en La Cartuja, un partido que puede ser fundamental en varios frentes de la clasificación, incluido el título de Liga. Será solo cuatro o cinco días después de los conciertos de U2, para el que decenas de miles de personas pisarán el césped previo pago de una entrada a precios importantes, por lo que será necesaria una actuación de urgencia. Más ahora si cabe. Se esperan 70.000 espectadores en cada una de las dos citas, un total de 140.000 personas y apenas horas para que el césped esté en condiciones de disputar el último partido del año en La Cartuja.

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Un nuevo césped

El Estadio de La Cartuja se refirió en sus cuentas en las redes sociales de “una gran operación coordinada entre Estadio La Cartuja, LALIGA y el Real Betis para hacer posible el regreso de Bono y su banda”. Existe, pues, un plan de actuación para que el estadio esté disponible tanto para el concierto como para el partido entre verdiblancos y colchoneros, pero cada vez hay menos tiempo para reaccionar.

El Betis, que en estos momentos ha resembrado el césped aprovechando el parón de partidos del mes de noviembre, dispondrá de un terreno de juego renovado para ese partido. Se instalarán tepes nuevos de césped para asegurar que el encuentro ante el Atlético de Madrid se pueda disputar con las máximas garantías.

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No es la primera vez que esto sucede, pues el pasado verano Ibai Llanos ofreció La Velada del Año VI ante 80.000 personas en el Estadio de La Cartuja. El Betis jugó el 8 de agosto un partido amistoso ante el Bournemouth. Aunque en aquella ocasión fueron dos semanas las que separaron a un evento de otro, sirve como experiencia para la situación que se dará la próxima primavera.